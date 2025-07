Über 14 Millionen zusätzliche Tote durch USAID-Kürzungen möglich

Sie kommen zu dem Ergebnis, dass USAID in der Vergangenheit erheblich zur Reduzierung von Sterbefällen beigetragen hat: Durch USAID-finanzierte Programme seien bis 2021 knapp 92 Millionen Todesfälle insgesamt, darunter mehr als 30 Millionen bei Kindern unter fünf Jahren verhindert worden, heisst es. So sei etwa eine 65-prozentige Verringerung der Sterblichkeit durch HIV/AIDS und eine 51-prozentige Verringerung durch Malaria damit verbunden.

In der Studie untersuchten die Forscher mit Daten aus mehr als 130 Ländern und Regionen die Sterblichkeit im Zeitraum 2001 bis 2021 und erstellten schliesslich eine Prognose für die Jahre 2025 bis 2030.

Der Kahlschlag bei der US-Entwicklungshilfe könnte nach einer aktuellen Studie in den kommenden fünf Jahren mehr als 14 Millionen zusätzliche Tote zur Folge haben. Davon könnten rund fünf Millionen Kinder unter fünf Jahre alt sein, wie aus einer im Fachmagazin «The Lancet» erschienenen Untersuchung mehrerer Wissenschaftler etwa aus Barcelona und dem brasilianischen Salvador da Bahia hervorgeht. Sie warnten davor, die von der US-Regierung veranlassten Kürzungen bei der Entwicklungshilfe nicht rückgängig zu machen.

Die USA will die Entwicklungsbehörde USAID Anfang Juli einstellen.

Die USA will die Entwicklungsbehörde USAID Anfang Juli einstellen. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So reagiert Trump auf den Bruch der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran

Über 6000 Soldatinnen und Soldaten aus diversen Einheiten marschierten am Samstag mit.

Trumps Militärparade in Washington D.C.

Trumps Militärparade in Washington D.C.

Deutscher Aussenminister in Kiew +++ Selenskyj: Sanktionen haben Priorität

Früher vs. heute – so sehen Filmlocations jetzt aus

Das Schicksal von Alessandra zeigt, was in der Schweizer Wohnpolitik derzeit schiefläuft

«Thailand für Frauen»: Sex-Urlaub-Hotspots sorgen in der Türkei für Aufregung

Sie hätte an der Heim-EM gespielt, doch ein Unfall riss Florijana Ismaili aus dem Leben

Untersuchungshaft gegen früheren Vertrauten von spanischem Regierungschef

Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez ist in einer Korruptionsaffäre in seiner Partei weiter unter Druck geraten. Ein spanischer Richter ordnete Untersuchungshaft gegen die frühere Nummer drei der regierenden Sozialisten, den Parlamentsabgeordneten Santos Cerdán, an.