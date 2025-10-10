wechselnd bewölkt10°
International
USA

Gericht verbietet vorerst Nationalgarde-Einsatz in Chicago

epa12442409 Activists stand outside the ICE detention facility in Broadview, Illinois, USA, 09 October 2025. Texas National Guard is being deployed to Chicago to support ICE operations amid tensions o ...
Aktivisten stehen vor der ICE-Haftanstalt in Illinois.Bild: keystone

Gericht verbietet vorerst Nationalgarde-Einsatz in Chicago

10.10.2025, 06:5410.10.2025, 06:54

Die US-Regierung um Präsident Donald Trump darf nach einer aktuellen Gerichtsentscheidung vorerst keine Soldaten der Nationalgarde in Chicago einsetzen. Die einstweilige Verfügung gilt zunächst für zwei Wochen, wie aus einem Dokument eines Bundesgerichts in Chicago hervorgeht. Demnach ist es der Regierung vorerst verboten, die Nationalgarde unter Bundeskontrolle zu stellen und im Bundesstaat Illinois einzusetzen.

epa12442418 Activists display water, information flyers and gas masks outside the ICE detention facility in Broadview, Illinois, USA, 09 October 2025. Texas National Guard is being deployed to Chicago ...
Aktivisten zeigen Wasser, Informationsflyer und Gasmasken vor der ICE-Haftanstalt.Bild: keystone

Eine schriftliche Begründung des Gerichts lag zunächst nicht vor. Medien berichteten aus dem Gerichtssaal, dass die Richterin gesagt habe, ihr seien keine glaubwürdigen Beweise vorgelegt worden, dass es in Illinois zu einer angeblichen Rebellion gekommen sei.

Hunderte Nationalgardisten in der Region

Der Streit um einen Einsatz in Chicago, wo seit Wochen Menschen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE protestieren, war vor Tagen hochgekocht, weil die US-Regierung Nationalgardisten aus Illinois unter Bundeskontrolle gestellt hatte. Sie sollten Bundesbeamte etwa der für ihre Razzien gegen Migranten bekannten Behörde ICE und Bundeseigentum schützen. Zudem kamen Nationalgardisten aus Texas nach Illinois. Nach Militärangaben befinden sich inzwischen 500 Nationalgardisten in der Region im Bundesstaat Illinois.

Medien: Soldaten waren schon im Einsatz

Die in den Grossraum Chicago beorderten Nationalgardisten waren am Donnerstag nach Angaben mehrerer US-Medien bereits im Einsatz. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eigene Videoaufnahmen, dass auf dem Gelände einer Einrichtung der Migrationsbehörde ICE in der Nähe der Millionenstadt Nationalgardisten patrouilliert hätten. Dort hatte es Proteste gegeben.

Der US-Bundesstaat Illinois und die Stadt Chicago hatten gegen den Plan der US-Regierung, gegen ihren Willen Soldaten der Nationalgarde in der Millionenstadt einzusetzen, geklagt.

epa12442842 Military personnel in National Guard uniforms stand guard at the US Army Reserve Center in Elwood, Illinois, USA, 09 October 2025. According to the The U.S. Northern Command, hundreds of s ...
Militärangehörige in Uniformen der Nationalgarde stehen am 9. Oktober 2025 vor dem US Army Reserve Center in Elwood, Illinois.Bild: keystone

In den USA haben im Normalfall die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde, die eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte ist. Sie kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen im Inneren eingesetzt werden. In Kriegszeiten oder bei nationalen Notfällen kann der US-Präsident aber das Kommando übernehmen. (pre/sda/dpa)

12 Kommentare
avatar
HugiHans
09.10.2025 21:38registriert Juli 2018
Zitat: In Kriegszeiten oder bei nationalen Notfällen kann der US-Präsident aber das Kommando übernehmen.

Beides ist nicht gegeben. Punkt.

Ich verstehe nicht, warum Trump willkürlich Notstand für alles Bemühen kann und damit durchkommt! Ich hoffe fest, dass der Rechtstaat bald wieder greift und diese Praxis sowie z.B. die Zölle für ilegal erklärt!
973
Melden
Zum Kommentar
avatar
Kermel
09.10.2025 23:04registriert September 2018
Wenn Trump immerhin sagen würde, Nationalgrade anstatt Ice - dann wär doch schon was gewonnen. Lieber die Nationalgrade, als diese gewaltgeilen vermummten Milizen, welche ja wirklich gefühlt auf alles losgehen, das nicht bei drei auf den Bäumen ist. Nicht "nur" gehen die ICE-Psychos inzwischen auf Zivilist:innen los, sondern auch auf Polizisten und Polizisten, wie es etwa in Chicago der Fall war. Total irre. Und dann kommen Leute mit der Idee, dieser Präsident verdiene den Friedensnobelpreis - die Welt ist echt komplett irre geworden.
483
Melden
Zum Kommentar
avatar
Victor Paulsen
10.10.2025 00:03registriert April 2019
In den 70er haben nach dem Watergate Skandal Mitglieder beider Parteien jahrelang auf eine Entamtung des Präsidenten hingearbeitet.
Aber verglichen mit dem was wir heute erleben war Watergate ziemlich harmlos, schade dass das heute keiner mehr erkennt...
330
Melden
Zum Kommentar
12
