Bild: AP

Die ersten Details zu Boltons Buch über Trump sind bekannt – sie sind vernichtend

Donald Trumps früherer Nationaler Sicherheitsberater John Bolton wirft dem Präsidenten in einem Enthüllungsbuch wiederholten Amtsmissbrauch und teils gravierende Unwissenheit vor.

Die New York Times berichtete am Mittwoch unter Berufung auf das noch nicht veröffentlichte Buch über die Vorwürfe. Bolton schreibt demnach, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump nicht nur wegen der Vorwürfe in der Ukraine-Affäre, sondern auch wegen anderer Fälle gerechtfertigt gewesen wäre.

Er habe mehrfach strafrechtliche Ermittlungen zugunsten von ihm lieben «Diktatoren» unterbunden, etwa in Bezug auf China und die Türkei, schrieb Bolton der Zeitung zufolge. «Das Verhaltensmuster sah nach Behinderung der Justiz als Alltagsgeschäft aus, was wir nicht akzeptieren konnten», schrieb Bolton demnach. Er habe seine Bedenken damals auch schriftlich an Justizminister William Barr gerichtet, hiess es weiter.

Trump bat China um Hilfe für Wiederwahl

Desweiteren schreibt Bolton auch über eine bisher unbekannte Episode mit China: Trump soll den chinesischen Präsidenten Xi Jinping gebeten haben, ihm zur Wiederwahl zu verhelfen. Und zwar indem Xi eine Menge landwirtschaftlicher Produkte aus den USA kauft. Trump habe in den Verhandlungen um ein Handelsabkommen mehrfach klargemacht, dass es ihm darum gehe, ein Ergebnis zu erzielen, das es ihm ermögliche, bei der US-Wahl im November in den landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten zu siegen, schrieb Bolton. Chinas Versprechen, mehr landwirtschaftliche Produkte zu kaufen, waren ein wichtiger Teil des Abkommens.

Bild: AP

Trumps Unwissenheit

Bolton, der als Sicherheitsberater eng mit dem Präsidenten zusammengearbeitet hatte, warf Trump auch vor, seine Aussenpolitik häufig auf Bauchgefühl und Unwissenheit zu basieren. So habe der Präsident zum Beispiel nicht gewusst, dass Grossbritannien eine Atommacht ist und ein Mal auch gefragt, ob Finnland zu Russland gehöre, wie Bolton in dem Buch der «New York Times» zufolge beschreibt. Bolton erklärte auch, es sei klar gewesen, dass Trumps persönliche Diplomatie mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nie zu einem befriedigenden Ergebnis führen würde. Zudem soll Trump einen Nato-Austritt sehr ernsthaft erwogen haben.

Enge Mitarbeiter spotteten über Trump

Desweiteren sollen sich Mitglieder aus Trumps Team immer wieder über den Präsidenten lustig machen. Auch solche, welche sich im Rampenlicht als komplett loyal geben. So habe etwa Aussenminister Mike Pompeo während eines Treffens mit Kim Jong Un im Jahr 2018 John Bolton einen Zettel zugesteckt. Auf diesem Stand: «He is so full of shit - er ist so voller Scheisse.» (cma/sda/dpa)

