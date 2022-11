Der Erste, der im Weissen Haus 80 wird: Joe Biden feiert Geburtstag im Kreis der Familie

Am Samstag wurde im Weissen Haus die Hochzeit von Bidens Enkelin Naomi gefeiert. CNN berichtete unter Berufung auf Quellen im Weissen Haus, der Termin am selben Wochenende wie Bidens Geburtstag sei nicht zufällig gewählt worden. (sda/dpa)

Der Demokrat Biden denkt über eine erneute Kandidatur für das Amt des Präsidenten nach und will sich Anfang kommenden Jahres entscheiden. In der demokratischen Partei gibt es Stimmen, die dazu aufrufen, Politikern einer jüngeren Generation den Weg zu öffnen.

Griechischer General warnt Türkei – und spielt auf historische Schlachten an

Im Streit zwischen Griechenland und der Türkei werden die Töne zunehmend schärfer. In seinem Tagesbefehl an die Truppen anlässlich des Tags der Streitkräfte richtete Generalstabschef Konstantinos Floros am Sonntag eine Botschaft «an diejenigen, die die griechische Souveränität an sich reissen wollen». Wer den fatalen Fehler mache, «in der Nacht» auf griechisches Territorium zu kommen, werde ein neues «Marathon» und «Salamis» erleben.