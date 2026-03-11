bedeckt12°
Leben
International

Harvey Weinstein in seinem ersten Interview: Es ist eine Lüge

epa12794976 Harvey Weinstein appears during a hearing in Manhattan Supreme Court in New York, New York, USA, 04 March 2026. A trial date has been set for April 14 2026. EPA/Steven Hirsch / POOL
Harvey Weinstein wurde mehrfach wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung verurteilt. Trotzdem beharrt er weiterhin auf seiner Unschuld. Im April muss er sich erneut vor Gericht verantworten.Bild: keystone

Harvey Weinstein: «Die sexuellen Übergriffe sind eine Lüge»

Es ist das erste grosse Interview des verurteilten Sexualstraftäters, seit er im Gefängnis ist. Harvey Weinstein besteht auf seiner Unschuld – und behauptet, dass die Frauen nur wegen des Geldes gegen ihn ausgesagt haben.
11.03.2026, 18:2411.03.2026, 18:24
Corina Mühle
Corina Mühle

Harvey Weinstein galt als einer der erfolgreichsten Hollywood-Produzenten unserer Zeit. Seine Firmen produzierten Filme wie «Pulp Fiction», «Inglourious Basterds», «Good Will Hunting», «The King's Speech» und «Django Unchained».

Doch sein Medienimperium begann zu bröckeln, als er 2017 zum ersten Mal öffentlich wegen sexueller Belästigung beschuldigt wurde. The New York Times veröffentlichte ein Exposé über Weinsteins jahrzehntelangen Missbrauch junger Frauen.

Unter den rund 90 Klägerinnen gegen Weinstein wegen sexuellen Missbrauchs befinden sich auch Stars wie Uma Thurman, Gwyneth Paltrow, Lupita Nyong'o, Salma Hayek, Kate Beckinsale und Cara Delevingne.

Untouchable Harvey Weinstein
Harvey Weinstein mit Gwyneth Paltrow (links) und Cameron Diaz. Paltrow gehört ebenfalls zu den Klägerinnen gegen Weinstein.Bild: Ascot Elite

Im Februar 2020 wurde Weinstein in New York wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung schuldig gesprochen und zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. 2023 wurde er nach einem langen Verfahren auch in Los Angeles zu zusätzlichen 16 Jahren verurteilt.

Der 73-Jährige sitzt zurzeit seine Haftstrafe im New Yorker Gefängnis Rikers Island – dem grössten Gefängniskomplex der Welt – ab. Um diese Gefängnisinsel ranken sich etliche Horrorgeschichten und es komme jedes Jahr zu tausenden Menschenrechtsverletzungen, hauptsächlich durch die Wärter, berichtet die Stuttgarter Zeitung. Eine grosse Mehrheit davon werde allerdings nicht aufgearbeitet.

March 7, 2023, New York, New York, USA: New York CityÃââ s troubled Rikers Island Prison is seen Tuesday March 7, 2023. New York USA - ZUMAh154 20230307_znp_h154_032 Copyright: xMarkxHertzbergx
Hier sitzt Harvey zurzeit ein: Rikers Island befindet sich auf einer Insel in der Bronx (New York) und ist der grösste Gefängniskomplex der Welt.Bild: imago images

Auch Weinstein bezeichnet Rikers Island als «Hölle» gegenüber The Hollywood Reporter (THR). Es ist sein erstes grosses Interview, seit er verurteilt wurde. Menschlichen Kontakt habe er so gut wie keinen, Weinstein verbringe 23 Stunden am Tag in seiner Zelle. Weil viele etwas von ihm wollen würden, sei es für Weinstein gefährlich, auf den Hof zu gehen: «Ich werde ständig bedroht und verspottet. Ich würde ausser halb der Zelle nicht lange überleben.»

«Sie haben das Formular für das Geld ausgefüllt»

Im Interview mit THR stellt sich Weinstein als Opfer dar und behauptet, dass all diese Frauen ihn nur wegen des Geldes angeklagt haben:

«Eine Frau bekam eine halbe Million Dollar. Eine andere erhielt 500'000 Dollar. Eine dritte bekam drei Millionen Dollar. Um mit einem Scheck davonzukommen, musste man lediglich ein Formular ausfüllen, in dem stand, dass ich sie sexuell belästigt habe. Also füllten sie es aus, und die Versicherungsgesellschaft und Disney zahlten mehrere zehn Millionen Dollar aus.»
Harvey Weinstein

Er sei zwar «aufdringlich oder übermässig verführerisch» gewesen, habe aber «keine Frau sexuell angegriffen». Zugleich sagte Weinstein, einige Frauen hätten gewusst, «was auf der Tagesordnung steht», wenn sie von einem Mann spätabends in Hotelzimmer eingeladen wurden. Manche hätten ihre Begegnungen später bereut, andere möglicherweise auf Geld gehofft. «Jedoch waren nicht alle so naiv, wie sie sich gerne gaben», zitierte ihn das Magazin.

#MeToo: Diese Frauen belasten Harvey Weinstein

1 / 21
#MeToo: Diese Frauen belasten Harvey Weinstein
Schauspielerin Asia Argento: «Der Missbrauch, als ich 21 war, hat all meine Träume zerstört und mein Selbstverständnis verändert».
quelle: invision/invision / joel ryan
Im Interview entschuldigte er sich bei Frauen und sagte, er hätte sie mehr respektieren sollen. «Ich habe sie irregeführt», sagte er. Auch habe er seine beiden Ehefrauen betrogen und belogen. Das sei unmoralisch. Sexuelle Angriffe habe es jedoch nicht gegeben: «Das ist die grosse Lüge in dieser ganzen Angelegenheit.»

Weinstein: Die Frauen haben übertrieben

Zugleich räumte Weinstein ein, Grenzen überschritten und seine Machtposition missbraucht zu haben. Er habe Mitarbeiter eingesetzt, um sein Privatleben zu verbergen, und sie zum Lügen gedrängt. In der Branche habe ein Machtgefälle geherrscht, er selbst sei «beängstigend und schwierig» gewesen.

Mehrere Schauspielerinnen hätten jedoch ihre Erfahrungen übertrieben dargestellt, sagte Weinstein und nannte unter anderem Gwyneth Paltrow. Diese habe eine Begegnung mit ihm zu einer «grossen Sache» gemacht, obwohl nichts passiert sei.

Im April soll Weinstein erneut vor Gericht stehen. Über einen Anklagepunkt, bei dem sich die Jury nicht einigen konnte, wird neu verhandelt. Weinstein war 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt worden: Das Urteil wurde 2024 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Zuletzt trat er gesundheitlich angeschlagen im Rollstuhl vor Gericht auf.

(Mit Material der sda)

MeToo: Weinstein, der Skandal und seine Folgen
1 / 18
MeToo: Weinstein, der Skandal und seine Folgen
5. Oktober 2017: Die «New York Times» bringt den Fall Weinstein ins Rollen. Die Zeitung berichtete als erste über den Vorwurf der sexuellen Belästigung, gestützt auf die Aussagen von mehreren Frauen. Die Vorfälle reichen demnach fast drei Jahrzehnte zurück. Ausserdem soll Weinstein in acht Fällen Schweigegeld gezahlt haben.
quelle: ap/ap / damian dovarganes
Vier Beweise, dass Weinsteins Verhalten kein Geheimnis war
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Chnebeler
11.03.2026 18:39registriert Dezember 2016
Genau und weder Jeffrey noch Donald oder Andrew haben sich jemals an Minderjährigen vergriffen imfall...
322
Melden
Zum Kommentar
avatar
ChriLu14
11.03.2026 18:40registriert Mai 2022
Unnötig, dieser Existenz ein Forum f ein Interview zu bieten. Zur "Unschuld" . Bei bis zu 3 Fällen kann man ev noch Zweifel haben - bei 90 nicht mehr. Geld spielte vermutlich eine Rolle : Damit überhaupt jemand mit ihm datet und nicht für Anschuldigungen ..
Aber er sieht offensichtlich etwas Anderes im Spiegel als die Menschen, die ihm gegenübertreten ..
272
Melden
Zum Kommentar
avatar
Denke
11.03.2026 18:36registriert Oktober 2025
All die bekannten reichen schauspielerinnen sollen wegen geldes gelogen haben?!.. Ämmm...
252
Melden
Zum Kommentar
8
