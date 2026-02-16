wechselnd bewölkt
Hollywoodstar Robert Duvall ist tot

Robert Duvall, winner of the icon award, poses in the press room at the 26th annual Palm Springs International Film Festival Awards Gala on Saturday, Jan. 3, 2015, in Palm Springs, Calif. (Photo by Jo ...
Robert Duvall beim Palm Springs International Film Festival im Januar 2015.Bild: AP Invision

Einer der grössten Charakterdarsteller Hollywoods ist nicht mehr. Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren verstorben.
16.02.2026, 19:3016.02.2026, 19:30

Rollen in «Der Pate», «Apocalypse Now »oder «Comeback der Liebe» machten ihn zum Star. Für letzteren erhielt er 1984 den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Nun ist Robert Duvall tot. Das schreibt die deutsche Zeitung Bild, die sich auf eine Facebooknachricht von Duvalls Ehefrau Luciana beruft.

Demnach sei Duvall am Sonntag in seinem Haus gestorben. Er wurde 95 Jahre alt.

Eine seiner legendärsten Rollen hatte Duvall 1973 im Mafia-Epos «Der Pate» von Francis Ford Coppola. An der Seite von Marlon Brando verkörperte er die Figur des Tom Hagen – der Berater des Mafia-Clans Corleone.

Update folgt...

(her)

