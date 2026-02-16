Hollywoodstar Robert Duvall ist tot
Einer der grössten Charakterdarsteller Hollywoods ist nicht mehr. Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren verstorben.
Rollen in «Der Pate», «Apocalypse Now »oder «Comeback der Liebe» machten ihn zum Star. Für letzteren erhielt er 1984 den Oscar als bester Hauptdarsteller.
Nun ist Robert Duvall tot. Das schreibt die deutsche Zeitung Bild, die sich auf eine Facebooknachricht von Duvalls Ehefrau Luciana beruft.
Demnach sei Duvall am Sonntag in seinem Haus gestorben. Er wurde 95 Jahre alt.
Eine seiner legendärsten Rollen hatte Duvall 1973 im Mafia-Epos «Der Pate» von Francis Ford Coppola. An der Seite von Marlon Brando verkörperte er die Figur des Tom Hagen – der Berater des Mafia-Clans Corleone.
