US-Lehrerin verfütterte Kätzchen an Klassenschlange: Schüler schockiert

An einer High School in Texas löst ein Vorfall Aufregung aus: Eine Lehrerin verfütterte ein lebendiges Kätzchen an eine Schlange ihrer Klasse.

Im US-Bundesstaat Texas hat eine Lehrerin ein Kätzchen an eine Schlange ihrer Klasse verfüttert. Der Fall ereignete sich an der Alvord High School, etwa eine Stunde von Dallas entfernt. Die Schule bestätigte den Vorfall und sprach von einem «einmaligen, isolierten Ereignis». Das berichtete der Sender NBC5.

Die Lehrerin betrachtete die neugeborenen Katzenbabys als Schlangenfutter. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Die Lehrerin unterrichtet einen Kurs in Tierwissenschaften. Vor ihren Schülern erzählte sie Anfang September, dass sie ein krankes Kätzchen vor Unterrichtsbeginn an die Klassenschlange verfüttert habe – lebendig.

Drei andere Kätzchen gab sie später einem Schüler mit, der sie mit Erlaubnis seiner Eltern mit nach Hause nahm. Dabei habe sie aber angedeutet, eine weitere trächtige Katze zu haben und ihre Kätzchen ebenfalls an die Schlange verfüttern zu wollen, berichtete die Lokalzeitung «Fort Worth Star-Telegram».

Kätzchen nicht vor den Augen der Schüler verfüttert

Der Jugendliche war laut dem Bericht von der Erzählung und Ankündigung seiner Lehrerin schwer erschüttert. Zwei Wochen lang versuchte er daraufhin, die Kätzchen aufzupäppeln – ohne Erfolg. Alle drei Tiere starben schliesslich im Haus seiner Familie.

Ein besorgter Elternteil meldete den Vorfall schliesslich der Schulbehörde, der örtlichen Tierschutzbehörde und der Organisation Peta. In einer Mitteilung stellte der Schulbezirksleiter Randy Brown schliesslich klar, dass das Kätzchen nicht vor der gesamten Klasse verfüttert wurde, wie zunächst vermutet worden war. Er betonte, die Lehrerin sei eine erfahrene Pädagogin und Tierliebhaberin. Sie habe sich bei den Schülern entschuldigt und freiwillig alle Schlangen aus dem Unterrichtsraum entfernt.

Gegen die Frau wurden keine strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet. Ob sie vom Schulbezirk noch disziplinarisch belangt wird, ist offen. Unklar bleibt, woher die Lehrerin die Tiere hatte und warum sie krank waren.

