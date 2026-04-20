Gewalttat mit acht toten Kindern in Louisiana: Täter war Polizei bekannt

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Nach der Gewalttat im US-Bundesstaat Louisiana mit acht getöteten Kindern hat die Polizei mitgeteilt, den als Täter identifizierten Mann gekannt zu haben. «Er war bei uns im System», sagte der Polizeichef der Stadt Shreveport, Wayne Smith, bei einer Pressekonferenz. Warum und in Zusammenhang mit welcher Art von Vorfällen der mutmassliche Schütze eingetragen wurde, liess Smith offen.

Polizeichef der Stadt Shreveport, Wayne Smith (l.) spricht bei einer Pressekonferenz. Bild: keystone

Laut Polizeiangaben gingen am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) Notrufe über Schüsse an zwei Wohnadressen ein. Eine der Anruferinnen habe gesagt, sie habe sich gemeinsam mit Kindern vor einem schiessenden Angreifer über ein Dach aus einem Wohnhaus gerettet. Eine weitere Frau habe wenig später angerufen und gesagt, sie sei von ihrem Freund angeschossen worden, der nun mit drei ihrer Kinder auf der Flucht sei. Die Polizei teilte am Sonntag mit, bei den Vorfällen seien acht Kinder getötet und mindestens zwei Frauen verletzt worden, eine von ihnen schwer.

«Epidemie häuslicher Gewalt»

Auch der Täter sei tot, nachdem er versucht hatte, mit einem gestohlenen Fahrzeug zu fliehen. Details darüber seien noch Gegenstand von Ermittlungen, sagte Smith. Auch wie viele der Getöteten die eigenen Kinder des mutmasslichen Täters waren, sei noch unklar, es hätten aber zwei Mütter ihre Kinder verloren. Beide Frauen hätten den Täter gekannt und Beziehungen zu dem Mann unterhalten oder das in der Vergangenheit getan, hiess es. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

Es sei sehr wahrscheinlich, dass es nicht der erste Vorfall von häuslicher Gewalt in der Familie gewesen sei, so die Polizei. Stadtratsmitglied Grayson Boucher sprach von einer «Epidemie häuslicher Gewalt» in Shreveport und forderte Menschen auf, frühzeitig auf Hilfsangebot zurückzugreifen.

Nach CNN-Angaben war es der tödlichste Schusswaffenvorfall in den USA der vergangenen zwei Jahre. Im Januar 2024 waren in der Nähe von Chicago acht Menschen durch Schussverletzungen gestorben. Der mutmassliche Täter nahm sich später das Leben. (hkl/sda/dpa)