Video: watson/nina bürge

Zürcher Zoodirektor Dressen zu Timmy: «Man hätte das Tier vom Leiden erlösen müssen»



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Am Rande des Sechseläutens fragt watson beim Zürcher Zoodirektor Severin Dressen nach, wie fest er mit dem Buckwal Timmy, der an der Ostseeküste gestrandet ist, mitleide.

Für den gebürtigen Deutschen eine traurige Frage an einem freudigen Anlass. Der Direktor des Zoos Zürich findet deutliche Worte für den Zustand von Timmy: «Das Tier hätte man schon vor Tagen wenn nicht Wochen, vom Leiden erlösen müssen.» Umso trauriger sei der jetzige Status.

Wie Severin Dressen den Zustand von Timmy einschätzt, siehst du im Video:

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(sel)

Armeechef Benedikt Roos am Sechseläuten zur Schweizer Armee Video: watson/nina bürge