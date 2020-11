International

Erster schwarzer Bürgermeister von New York: David Dinkins tot



David Dinkins, der New York City Anfang der 1990er Jahre als erster und bisher einziger schwarzer Bürgermeister regiert hatte, ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Das teilten unter anderem New Yorks amtierender Bürgermeister Bill de Blasio und die New Yorker Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Dinkins starb demnach am späten Montag (Ortszeit) in seinem Haus im New Yorker Stadtteil Manhattan - weniger als zwei Monate nach dem Tod seiner Frau Joyce.

Der Demokrat war der «New York Times» zufolge 1989 als eine Art Kompromisskandidat ins Amt gewählt worden von Menschen, die Rassismus, Kriminalität und finanzielle Turbulenzen leid gewesen seien. Die Harmonie unter den Ethnien, die der Sohn eines Barbiers angestrebt habe, sei während seiner Amtszeit nicht zu erreichen gewesen. 1993 wurde Dinkins von Wählern abgewählt, die seinen Umgang mit ethnischen Unruhen im New Yorker Stadtteil Brooklyn abstraften, wie die Zeitung weiter schreibt. (aeg/sda/dpa)

