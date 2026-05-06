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CNN-Gründer Ted Turner ist tot – er stirbt im Alter von 87 Jahren

In this Friday, Dec. 6, 2013, file photo, media mogul Ted Turner talks with guests at the Captain Planet Foundation benefit gala in Atlanta. Turner set out years ago to establish a fund to bolster the ...
Ted Turner ist tot.Bild: AP/AP

CNN-Gründer Ted Turner ist tot

Der US-Medienunternehmer Ted Turner ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Bekannt wurde er als Gründer des Nachrichtensenders CNN.
06.05.2026, 16:4406.05.2026, 16:44
Ein Artikel von
t-online

Der einflussreiche US-Medienunternehmer Ted Turner ist tot. Der Gründer des Nachrichtensenders CNN starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie der Sender mitteilte. CNN würdigte Turner als «Pionier des Kabelfernsehens», der mit Nachrichten rund um die Uhr «die Fernsehberichterstattung revolutioniert» habe.

Den Nachrichtensender gründete Turner 1980, 1985 folgte die Gründung von CNN International. Damit war der Sender weltweit empfangbar. Grosse Aufmerksamkeit erzeugte CNN 1991 mit seiner Berichterstattung über den Golfkrieg.

Der Weltraum-Experte und TV-Moderator Bruno Stanek ist verstorben

Mehr Informationen in Kürze.

Verwendete Quellen:

(hkl)

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