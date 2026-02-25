klar
US-Boot feuert angeblich auf Kubaner – mehrere Tote und Verletzte

In kubanischen Gewässern soll es eine tödliche Konfrontation mit einem US-Boot gegeben haben. Die Hintergründe sind völlig unklar.
Bei einer Konfrontation zwischen dem kubanischen Küstenschutz und einem aus den USA kommenden Boot sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Das teilte die kubanische Regierung am Mittwoch mit. Die US-Regierung hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäussert.

Den kubanischen Angaben zufolge drang ein aus dem US-Bundesstaat Florida kommendes Schnellboot am Mittwoch in kubanische Hoheitsgewässer ein. Als sich ein Boot der kubanischen Küstenwache dem Schnellboot näherte, hätten deren Insassen das Feuer auf die Kubaner eröffnet.

Der Kapitän des kubanischen Bootes sei dabei verletzt worden. Daraufhin hätten die kubanischen Beamten das Feuer erwidert und dabei sechs Personen an Bord des US-Boots getötet und sechs weitere verletzt, hiess es in einer Mitteilung des kubanischen Innenministeriums.

Die Hintergründe des Zwischenfalls sind offen. Die US-Regierung blockiert seit Wochen die Versorgung des Inselstaats in der Karibik mit Öl. Das öffentliche Leben in Kuba ist dadurch weitgehend zum Erliegen gekommen. Am Mittwoch kündigte die US-Regierung dann überraschend eine Lockerung des Ölembargos gegen Kuba an.

