Todesschüsse an US-Uni: Tatverdächtiger tot aufgefunden

19.12.2025, 06:2319.12.2025, 06:23

Fast eine Woche nach den tödlichen Schüssen an der Elite-Universität Brown im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Polizei den mutmasslichen Täter tot in einer Lagerhalle gefunden. Auf einer Pressekonferenz der Ermittlungsbehörden wurde er als 48-jähriger Portugiese identifiziert, der früher an der Uni studiert und zuletzt in Miami im Bundesstaat Florida gewohnt habe. Demnach beging er am Donnerstagabend (Ortszeit) Suizid. Das Motiv für die Todesschüsse auf zwei Menschen am Samstag ist nach wie vor unklar.

Law enforcement officers are seen outside a storage facility where a suspect in the shooting at Brown University was found dead, Thursday, Dec. 18, 2025, in Salem, N.H. (AP Photo/Reba Saldanha) Brown ...
Der mutmassliche Todesschütze der Elite-Universität Brown wurde tot aufgefunden.Bild: keystone

Der Verdächtige soll zudem am Montag einen Professor einer anderen Uni im US-Bundesstaat Massachusetts erschossen haben, wie kurz darauf die dortige Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz bekanntgab.

Polizei: Ein Mietfahrzeug führte zu Personalien des Täters

Die Leiche des Verdächtigen wurde nach Angaben der US-Bundespolizei FBI unweit von Rhode Island in einem Lagerhaus im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire entdeckt. Die Polizei war ihm nach eigenen Angaben mit Hilfe von Videoaufnahmen eines Mietfahrzeugs auf die Schliche gekommen, verfolgte die Spur zurück und kam so an die Personalien des Mannes.

Ein Schütze hatte am Samstag an der Brown University in der Stadt Providence zwei Menschen erschossen und mehrere andere verletzt. Die Hochschule gehört zur sogenannten Ivy League, einer Gruppe renommierter Elite-Universitäten im Nordosten der USA. Nach Behördenangaben hatte der mutmassliche Täter dort Physik studiert.

Tödliche Attacke auf Professor von anderer Uni

Am Montag wurde dann im 80 Kilometer weiter nördlich gelegenen Boston der Professor für Nuklearwissenschaft, Nuno F. Gomes Loureiro, in seinem Haus erschossen. Professor Loureiro war Direktor des Plasma und Fusioncenters am Massachusetts Institute of Technology (MIT). (dab/sda/dpa)

