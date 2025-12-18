USA billigen Milliarden-Waffenlieferung an Taiwan

Die USA haben eines der grössten Waffenpakete für Taiwan genehmigt. Das umfangreiche US-Rüstungsgeschäft mit dem ostasiatischen Inselstaat, der von China zunehmend militärisch unter Druck gesetzt wird, hat ein Volumen von 11,1 Milliarden US-Dollar.

Nach einer US-Pressemitteilung umfasst das Paket unter anderem Raketen- und Artilleriesysteme, Panzerabwehrwaffen, Drohnen sowie weitere militärische Ausrüstung und Unterstützungsleistungen. Der US-Kongress sei vorschriftsgemäss informiert worden.

Laut Mitteilung dienten die Rüstungslieferungen den nationalen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen der USA und unterstützten Taiwans Bemühungen, seine Streitkräfte zu modernisieren und eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Ein amerikanisches Himars bei einer Übung in Taiwan. Bild: keystone

China warnt vor Folgen – Dank aus Taiwan

Taiwans Präsidialamt dankte den USA für die Unterstützung. Man werde die eigene Verteidigungsfähigkeit weiter ausbauen, hiess es.

Peking reagierte indes scharf. Ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums erklärte, der geplante Waffenverkauf verstosse schwerwiegend gegen das Ein-China-Prinzip und untergrabe Frieden und Stabilität in der Taiwanstrasse. China forderte Washington auf, die Waffenlieferungen unverzüglich zu stoppen, und kündigte entschlossene Gegenmassnahmen an.

China zählt den seit Jahrzehnten demokratisch regierten Inselstaat zu seinem Staatsgebiet und will Taiwan an sich binden – falls nötig auch mit militärischen Mitteln. (rbu/sda/dpa)