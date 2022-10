Biden stimmt vorab bei US-Parlamentswahl ab

Bei den Zwischenwahlen am 8. November wird wie alle zwei Jahre üblich über das gesamte Abgeordnetenhaus und einen Teil der Sitze im Senat abgestimmt. In mehreren Bundesstaaten können die Wähler vorab nicht nur per Briefwahl, sondern auch persönlich abstimmen.

Was ist dran an der «Impf-Lüge»? 5 Aussagen im Faktencheck

König Charles übernimmt militärischen Ehrentitel von Sohn Harry

König Charles III. hat einen militärischen Ehrentitel angenommen, den zuletzt sein jüngerer Sohn Prinz Harry gehalten hatte.

«Mit der grösstmöglichen Freude übernehme ich die Rolle Ihres Captain General», schrieb der Monarch in einem am Freitag veröffentlichten Brief an die Royal Marines. Die Bekanntgabe fiel auf den 358. Geburtstag der britischen Marineinfanterie, die 1664 von König Charles II. gegründet worden war.