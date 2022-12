Es gebe eine Vermutung, wer der Täter oder die Täterin sein könnte, so Ermittler John Smith zu den Medien. Zurzeit würden aber keine Details mit der Öffentlichkeit geteilt. Denn: Obwohl so viele Jahre vergangen sind, könnte in diesem Cold-Case-Fall noch Mordanklage erhoben werden.

In den 50er-Jahren versuchte die Polizei die Identität des Kindes im Karton mit Flugblättern zu klären: Auf den Flugblättern war das Gesicht des blonden Jungen abgebildet sowie eine Notiz, in der die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wurde. Doch die Ermittlungen zogen sich über Jahre – und blieben ergebnislos. 2019 dann exhumierte man die sterblichen Überreste, um DNA-Proben zu nehmen, wie es weiter hiess.

Die Polizei der US-Metropole Philadelphia identifizierte eine bislang unbekannte Kinderleichen, die 1957 gefundenen und als «Junge im Karton» bekannt wurde. Denn das tote Kind wurde in einer damals ländlichen Gegend ausserhalb von Philadelphia in einer Pappschachtel gefunden.

Picdump #14 – TGIM! (= Thank God It's Mittwoch)

So verteilt sich der Bundesrat ++ Rösti: «Ich bin nicht der grosse Hirsch in Sprachen»

Eva Herzog ist nicht an den Bürgerlichen gescheitert – sondern an Rotgrün

Das sind die Fakten zum gescheiterten Putsch in Peru

Perus Präsident Pedro Castillo hat hoch gepokert, aber sein Blatt überreizt: Mit der Auflösung des Kongresses wollte der linke Politiker einem Misstrauensvotum im Parlament zuvorkommen - doch letztlich hat er sich verkalkuliert. Sowohl sein eigenes Kabinett als auch die Opposition witterten einen Staatsstreich und liessen den früheren Dorfschullehrer auflaufen. Am Ende des Tages war die bisherige Vizepräsidentin Dina Boluarte neue Staatschefin, Castillo sollte die Nacht in Haft verbringen - Vorwurf: Rebellion. Die Justiz prüfte nach einer Anhörung am Donnerstag, ob er für zunächst sieben Tage in Untersuchungshaft kommt.