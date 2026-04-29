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Kiew: USA steuern Millionen zu Tschernobyl-Reparatur bei

Kiew: USA steuern Millionen zu Tschernobyl-Reparatur bei

29.04.2026, 23:0729.04.2026, 23:07
KEYPIX - epa12911038 Visitors walk next to the protective shelter over the remains of the nuclear reactor Unit 4 at Chernobyl nuclear power plant, in Chernobyl, Ukraine, 23 April 2026 (issued 24 April ...
Besucher begutachten den «übersargten» Reaktor 4 des Tschernobyl-Kernkraftwerks.Bild: keystone

Die USA wollen nach Angaben aus Kiew 100 Millionen Dollar zur Reparatur der Sicherheitshülle über dem Unglücksreaktor des vor rund 40 Jahren havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl beitragen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb in sozialen Medien von einem wichtigen Schritt der Unterstützung seitens der USA und dankte dem Land.

Mehr als 500 Millionen Euro seien nötig für die Reparatur, nachdem im vergangenen Jahr eine russische Drohne den Stahlbogen über dem Unglücksreaktor beschädigt hatte, führte Selenskyj aus. Die Ukraine arbeite mit ihren Partnern daran, das zu erreichen. Jeder Beitrag bringe dieses Ziel näher.

Am 26. April 1986 geriet in der damaligen Sowjetrepublik Ukraine ein Test im AKW Tschernobyl ausser Kontrolle, und es trat der grösste anzunehmende Unfall ein. Radioaktive Wolken breiteten sich abgeschwächt bis nach Nord- und Westeuropa aus. Die Katastrophe jährte sich am vergangenen Sonntag zum 40. Mal. Der seit mehr als vier Jahren andauernde russische Angriffskrieg stellt eine neue Gefahr für die Atomruine dar. (sda/dpa)

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Wegen Überproduktion: Selenskij steigt ins Rüstungsexportgeschäft ein
Die ukrainische Rüstungsindustrie produziert nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj inzwischen teilweise mehr, als die eigenen Streitkräfte an Waffen benötigen. «Aktuell verfügen wir über Produktionsbereiche mit 50 Prozent Überkapazität», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Angesichts der grossen Waffenexpertise, die das Land in den vier Jahren Krieg gegen Russland gewonnen habe, ergäben sich so Exportmöglichkeiten, um die Finanzen des Landes aufzubessern.
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