Der argentinische Goalie Esteban Andrada vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa kassiert nach einem Faustschlag eine Sperre von 13 Spielen. Das teilte der spanische Fussballverband RFEF mit.



Der 35-jährige Andrada hatte am Sonntag im Abstiegsduell bei Huesca – einem Derby der Region Aragonien – in der Nachspielzeit beim Stand von 0:1 komplett die Nerven verloren. Zunächst sah er die Gelb-Rote Karte, weil er den gegnerischen Captain Jorge Pulido weggestossen hatte. Danach rannte er nochmals auf Pulido los und schlug ihn mit einem Faustschlag nieder.



Nach der brutalen Aktion kam es zu Tumulten auf dem Platz. Zeitweise griff die Polizei ein, bevor sich die Lage nach einigen Minuten und zwei weiteren Platzverweisen beruhigte. Nach dem Spiel zeigte sich Andrada, der viermal für Argentinien auflief, reumütig: «Ich bedauere es sehr.» (nih/sda/dpa)