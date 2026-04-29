Tadej Pogacar schlägt an der Tour de Romandie ein erstes Mal zu. Der Slowene gewinnt die 1. Etappe mit Start und Ziel in Martigny und übernimmt auch das Leadertrikot von Dorian Godon, der am Dienstag den Prolog für sich entschieden hatte. (nih/sda)
Sport-News
Pogacar neuer Leader in Romandie + Zenhäusern fährt weiter + Box-Goalie lange gesperrt
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Pogacar gewinnt in Martigny
13 Spielsperren gegen den Goalie von Real Saragossa
Der argentinische Goalie Esteban Andrada vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa kassiert nach einem Faustschlag eine Sperre von 13 Spielen. Das teilte der spanische Fussballverband RFEF mit.
Der 35-jährige Andrada hatte am Sonntag im Abstiegsduell bei Huesca – einem Derby der Region Aragonien – in der Nachspielzeit beim Stand von 0:1 komplett die Nerven verloren. Zunächst sah er die Gelb-Rote Karte, weil er den gegnerischen Captain Jorge Pulido weggestossen hatte. Danach rannte er nochmals auf Pulido los und schlug ihn mit einem Faustschlag nieder.
Nach der brutalen Aktion kam es zu Tumulten auf dem Platz. Zeitweise griff die Polizei ein, bevor sich die Lage nach einigen Minuten und zwei weiteren Platzverweisen beruhigte. Nach dem Spiel zeigte sich Andrada, der viermal für Argentinien auflief, reumütig: «Ich bedauere es sehr.» (nih/sda/dpa)
Der 35-jährige Andrada hatte am Sonntag im Abstiegsduell bei Huesca – einem Derby der Region Aragonien – in der Nachspielzeit beim Stand von 0:1 komplett die Nerven verloren. Zunächst sah er die Gelb-Rote Karte, weil er den gegnerischen Captain Jorge Pulido weggestossen hatte. Danach rannte er nochmals auf Pulido los und schlug ihn mit einem Faustschlag nieder.
Nach der brutalen Aktion kam es zu Tumulten auf dem Platz. Zeitweise griff die Polizei ein, bevor sich die Lage nach einigen Minuten und zwei weiteren Platzverweisen beruhigte. Nach dem Spiel zeigte sich Andrada, der viermal für Argentinien auflief, reumütig: «Ich bedauere es sehr.» (nih/sda/dpa)
Zenhäusern setzt Ski-Karriere fort
Obwohl Ramon Zenhäusern aus dem Kader von Swiss-Ski gestrichen wurde, setzt der 33-jährige Walliser seine Karriere fort. «The ski must go on!», schrieb Zenhäusern auf Instagram. Das Feuer in ihm sei alles andere als erloschen und die Freude am Skifahren sowie sein Potenzial würden ihn weiterhin motivieren. Nach seiner schwachen letzten Saison mit nur 40 Weltcuppunkten wird der Slalom-Spezialist vermehrt im Europacup fahren und auf die Unterstützung von Swiss-Ski verzichten müssen. «Der Weg hat Hindernisse, aber ich bin überzeugt, diese überwinden zu können», so der sechsfache Weltcupsieger. (nih)
Nicolas Huber wechselt zum Snowboardcross
Der Zürcher Snowboarder Nicolas Huber wagt mit 31 Jahren einen Neuanfang. Er wechselt nach überstandener Rückenverletzung vom Big Air und Slopestyle zum Snowboardcross, wie Swiss-Ski mitteilt.
Der WM-Medaillen-Gewinner von 2017 (Silber im Slopestyle) und 2023 (Bronze im Big Air) fiel die gesamte letzte Saison und somit auch für die Olympischen Spiele mit zwei Wirbelfrakturen am Rücken aus. Nun gehört der wieder komplett einsatzbereite Huber neu dem C-Kader im Snowboardcross an. (nih/sda)
Der WM-Medaillen-Gewinner von 2017 (Silber im Slopestyle) und 2023 (Bronze im Big Air) fiel die gesamte letzte Saison und somit auch für die Olympischen Spiele mit zwei Wirbelfrakturen am Rücken aus. Nun gehört der wieder komplett einsatzbereite Huber neu dem C-Kader im Snowboardcross an. (nih/sda)
Freinacht in Freiburg nach allfälligem Meistertitel von Gottéron
Der Kanton Freiburg hat im Falle eines Meisterschaftsgewinns des HC Fribourg-Gottéron eine Freinacht von Donnerstag auf Freitag in Aussicht gestellt. Die Freiburger Verkehrsbetriebe (TPF) würden kostenlose Rückfahrtbusse ab der Eishalle zur Verfügung stellen. Zwar tritt Fribourg-Gottéron am Donnerstagabend auswärts in Davos an, im über 9000 Personen fassenden Stadion des Klubs findet jedoch ein «Mega Public Viewing» statt. auch Vor der Arena wird die Partie auf einem grossen Bildschirm gezeigt.
Der Kanton rechnet im Falle eines Sieges der Freiburger Mannschaft mit spontanen Menschenansammlungen, insbesondere im Sektor Saint-Léonard, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. «Zur Begleitung dieser Festlichkeiten» dürften Gaststätten auf dem gesamten Kantonsgebiet die ganze Nacht über ohne zeitliche Begrenzung geöffnet bleiben.
Sollte Fribourg-Gottéron den Titel gewinnen, findet am kommenden Samstag in Freiburg zudem eine Parade statt, wie der Kanton weiter schrieb. (abu/sda)
Der Kanton rechnet im Falle eines Sieges der Freiburger Mannschaft mit spontanen Menschenansammlungen, insbesondere im Sektor Saint-Léonard, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. «Zur Begleitung dieser Festlichkeiten» dürften Gaststätten auf dem gesamten Kantonsgebiet die ganze Nacht über ohne zeitliche Begrenzung geöffnet bleiben.
Sollte Fribourg-Gottéron den Titel gewinnen, findet am kommenden Samstag in Freiburg zudem eine Parade statt, wie der Kanton weiter schrieb. (abu/sda)
Almeida und Landa sagen Giro d'Italia ab
Topfavorit Jonas Vingegaard (Visma) hat beim Giro d'Italia vom 8. bis 31. Mai einige Hauptkonkurrenten weniger. Denn sowohl der Portugiese Joao Almeida (UAE) als auch der Spanier Mikel Landa (Soudal) haben für die diesjährige Auflage abgesagt. Almeida war 2023, Landa das Jahr davor Gesamtdritter bei der ersten Grand Tour des Jahres.
Bei Almeida, dem Sieger der letztjährigen Tour de Suisse, waren nach einer Virusinfektion Komplikationen aufgetreten. Die Krankheit habe in den vergangenen Monaten seine Vorbereitungen zu sehr beeinträchtigt. Der 36-jährige Landa, der auch 2015 schon einmal Giro-Gesamtdritter gewesen war, muss wegen einer Beckenfraktur auf ein Antreten verzichten. (abu/sda/apa)
Bei Almeida, dem Sieger der letztjährigen Tour de Suisse, waren nach einer Virusinfektion Komplikationen aufgetreten. Die Krankheit habe in den vergangenen Monaten seine Vorbereitungen zu sehr beeinträchtigt. Der 36-jährige Landa, der auch 2015 schon einmal Giro-Gesamtdritter gewesen war, muss wegen einer Beckenfraktur auf ein Antreten verzichten. (abu/sda/apa)
FIFA erhöht Prämien für die WM
Der Fussball-Weltverband FIFA hat die Prämien für die Weltmeisterschaft im Sommer nach Kritik mehrerer Turnierteilnehmer erhöht. Insgesamt werden 871 Millionen Dollar (688 Millionen Franken) an die 48 Teams ausgeschüttet, wie der FIFA-Council bei seiner Sitzung in Vancouver entschied. Zuvor hatte die FIFA 727 Millionen vorgesehen.
Fix planen können die Teilnehmer 10 Millionen US-Dollar Startgeld (zuvor 9 Millionen) und 2,5 Millionen Dollar für die Vorbereitungskosten (zuvor 1,5 Millionen). Die FIFA begründete die Erhöhung 44 Tage vor dem Eröffnungsspiel mit dem kommerziellen Erfolg des Turniers. (abu/sda/dpa)
Fix planen können die Teilnehmer 10 Millionen US-Dollar Startgeld (zuvor 9 Millionen) und 2,5 Millionen Dollar für die Vorbereitungskosten (zuvor 1,5 Millionen). Die FIFA begründete die Erhöhung 44 Tage vor dem Eröffnungsspiel mit dem kommerziellen Erfolg des Turniers. (abu/sda/dpa)
San Antonio Spurs eine Runde weiter
Die San Antonio Spurs sind als zweites NBA-Team in die nächste Runde der Playoffs eingezogen. Im fünften Spiel der Serie gegen die Portland Trail Blazers holten sich die Spurs dank eines 114:95-Erfolgs den notwendigen vierten Sieg.
Zuvor hatten die Boston Celtics die erste Gelegenheit auf den Einzug ins Halbfinal der Eastern Conference verpasst. In Boston verloren die Gastgeber 97:113 gegen die Philadelphia 76ers – obwohl sie nach drei Vierteln der Partie noch 86:85 geführt hatten. (abu/Sda)
Zuvor hatten die Boston Celtics die erste Gelegenheit auf den Einzug ins Halbfinal der Eastern Conference verpasst. In Boston verloren die Gastgeber 97:113 gegen die Philadelphia 76ers – obwohl sie nach drei Vierteln der Partie noch 86:85 geführt hatten. (abu/Sda)
Bichsel und die Stars verlieren erneut
Lian Bichsel und die Dallas Stars verlieren in den Playoff-Achtelfinals der NHL zuhause gegen Minnesota Wild 2:4. In der Best-of-7-Serie führt Minnesota damit 3:2. Bei der Niederlage der Stars in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit gelang dem Solothurner Verteidiger Bichsel kein Skorerpunkt. Für die Tore der Stars sorgten Miro Heiskanen und Jason Robertson. Beide trafen je einmal und fungierten einmal als Assistgeber.
Dank des Treffers von Robertson verkürzten die Stars etwas mehr als drei Minuten vor Schluss nochmals auf 2:3, ehe Kirill Kaprissow für Minnesota zwei Minuten vor Ende des dritten Drittels das letzte Tor der Partie erzielte und ins leere Tor der Stars traf. (abu/sda)
Dank des Treffers von Robertson verkürzten die Stars etwas mehr als drei Minuten vor Schluss nochmals auf 2:3, ehe Kirill Kaprissow für Minnesota zwei Minuten vor Ende des dritten Drittels das letzte Tor der Partie erzielte und ins leere Tor der Stars traf. (abu/sda)
Wawrinka 2026 auf Sand weiter ohne Sieg
Stan Wawrinka (ATP 106) wartet 2026 weiterhin auf seinen ersten Erfolg auf Sand. Der Waadtländer schied am Dienstag am Challenger-Turnier in Aix-en-Provence bereits in der ersten Runde aus.
Wawrinka unterlag als Vorjahresfinalist dem formstarken Österreicher Sebastian Ofner (ATP 83) 3:6, 4:6. Durch den Verlust von 90 Punkten rutscht der seit dem 23. Februar sieglose Achtelfinalist des diesjährigen Australian Open in der Weltrangliste aus den Top 120. (nih/sda)
Wawrinka unterlag als Vorjahresfinalist dem formstarken Österreicher Sebastian Ofner (ATP 83) 3:6, 4:6. Durch den Verlust von 90 Punkten rutscht der seit dem 23. Februar sieglose Achtelfinalist des diesjährigen Australian Open in der Weltrangliste aus den Top 120. (nih/sda)
Franzose Godon Prolog-Sieger – Schmid Vierter, Pogacar Fünfter
Der Franzose Dorian Godon ist der Gewinner des Prologs zum Auftakt der 79. Tour de Romandie in Villars-sur-Glâne. Mauro Schmid überzeugt als Vierter vor Tadej Pogacar. Schneller als der slowenische Dominator waren neben Godon und Schmid auch der zweitplatzierte Portugiese Ivo Oliveira und der zeitgleiche Schwede Jakob Söderqvist.
Der 29-jährige Godon vom Team Ineos Grenadiers war auf den 3,2 km mit Start und Ziel in Villars-sur-Glâne sechs Sekunden schneller als Oliveira und Söderqvist. Eine weitere Sekunde dahinter verwies Schmid Pogacar auf den 5. Platz. Zweitbester Schweizer war Yannis Voisard im 11. Rang. (nih/sda)
Der 29-jährige Godon vom Team Ineos Grenadiers war auf den 3,2 km mit Start und Ziel in Villars-sur-Glâne sechs Sekunden schneller als Oliveira und Söderqvist. Eine weitere Sekunde dahinter verwies Schmid Pogacar auf den 5. Platz. Zweitbester Schweizer war Yannis Voisard im 11. Rang. (nih/sda)
Militão fehlt Brasilien an der WM
Brasilien muss im Sommer an der WM in Kanada, Mexiko und den USA ohne Innenverteidiger Eder Militão auskommen. Der 28-Jährige von Real Madrid fällt nach einer Operation monatelang aus.
Militão hatte sich die Verletzung letzte Woche beim 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves zugezogen. Wie sein Klub mitteilte, handelt es sich um einen Sehnenriss am linken Oberschenkelmuskel. Er wurde am Dienstag in Finnland operiert. Spanischen und brasilianischen Medienberichten zufolge beläuft die Ausfallzeit auf mindestens fünf Monate. (nih/sda/afp)
Militão hatte sich die Verletzung letzte Woche beim 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves zugezogen. Wie sein Klub mitteilte, handelt es sich um einen Sehnenriss am linken Oberschenkelmuskel. Er wurde am Dienstag in Finnland operiert. Spanischen und brasilianischen Medienberichten zufolge beläuft die Ausfallzeit auf mindestens fünf Monate. (nih/sda/afp)
Jacques Cornu ist gestorben
Der Schweizer Motorradrennfahrer Jacques Cornu ist im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Dies bestätigt seine Familie gegenüber der Tageszeitung ArcInfo.
Der Neuenburger prägte den Motorsport vor allem in den 1980er-Jahren. Als Privatfahrer gestartet, machte er früh mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, etwa mit dem 2. Rang 1984 in Assen. Ab 1985 fuhr er als Werksfahrer und etablierte sich in der Weltspitze. Cornu gewann drei Grand Prix in der 250-ccm-Klasse und stand insgesamt 21 Mal auf dem Podium. (abu/sda)
Der Neuenburger prägte den Motorsport vor allem in den 1980er-Jahren. Als Privatfahrer gestartet, machte er früh mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, etwa mit dem 2. Rang 1984 in Assen. Ab 1985 fuhr er als Werksfahrer und etablierte sich in der Weltspitze. Cornu gewann drei Grand Prix in der 250-ccm-Klasse und stand insgesamt 21 Mal auf dem Podium. (abu/sda)
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