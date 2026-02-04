wechselnd bewölkt
Medien: Lebenslange Haft für versuchtes Attentat auf Trump

04.02.2026, 20:1004.02.2026, 20:10
epa12704695 A view of the Alto Lee Adams Sr. US Courthouse as the sentencing hearing of Ryan Routh takes place in Fort Pierce, Florida, USA, 04 February 2026. Routh was convicted in 2025 on multiple c ...
Der 59-Jährige wurde im Alto Lee Adams Sr. US Courthouse in Fort Pierce Florida verurteilt.Bild: keystone

Wegen des versuchten Attentats auf Donald Trump ist ein 59-Jähriger Medienberichten zufolge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Richterin Aileen M. Cannon verhängte gegen Ryan Routh zudem für einen weiteren Anklagepunkt – ein Waffendelikt – weitere sieben Jahre Haft, wie die US-Sender ABC News und NBC News berichteten. Bereits zuvor hatte ihn eine Jury schuldig gesprochen.

Der Mann war 2024 in Florida festgenommen worden, weil er ein Attentat auf den damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump, der heute US-Präsident ist, vorbereitet haben soll. Der Secret Service hatte an Trumps Golfplatz in West Palm Beach auf einen bewaffneten Mann geschossen, der sich in den Büschen versteckt hatte. Dieser selbst feuerte keine Kugel ab – stattdessen floh er, wurde wenig später aber festgenommen und schliesslich angeklagt. Er bestritt die Taten und vertrat sich selbst vor Gericht. (sda/dpa)

