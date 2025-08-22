freundlich19°
US-Gericht ordnet Rückbau von Haftanstalt Alligator Alcatraz an

President Donald Trump, Gov. Ron DeSantis, R-Fla., and Homeland Security Secretary Kristi Noem, and others, tour &quot;Alligator Alcatraz,&quot; a new migrant detention facility at Dade-Collier Traini ...
Die Haftanstalt soll für Migranten in den USA gebaut werden. Bild: keystone

US-Gericht ordnet Rückbau von Haftanstalt «Alligator Alcatraz» an

22.08.2025, 13:0122.08.2025, 13:01
Mehr «International»

Das als «Alligator Alcatraz» bekannte Haftzentrum für Migranten in Floridas Sumpfgebiet Everglades muss in Teilen zurückgebaut werden.

Innerhalb von 60 Tagen müssten Zäune, Beleuchtung, Generatoren, Gas-, Abwasser- und Abfallbehälter von dem Gelände entfernt werden, hiess es in einem vorläufigen Urteil der Bundesrichterin Kathleen Williams. Erweiterungen der Anlage seien mit sofortiger Wirkung untersagt, es dürften auch keine weiteren Häftlinge aufgenommen werden.

Die Anlage verursache «irreparable Schäden in Form von Lebensraumverlust und erhöhter Sterblichkeit gefährdeter Arten» in dem Gebiet, hiess es in dem vorläufigen Urteil von Donnerstagabend (Ortszeit). Der Bundesstaat Florida legte nach Angaben von US-Medien Berufung ein.

Umweltschutzverbände hatten geklagt

Bereits vor zwei Wochen hatte ein Gericht weitere Bauarbeiten an der umstrittenen Haftanstalt vorübergehend gestoppt. Geklagt hatten Umweltschutzverbände, die mit den Bauarbeiten das Ökosystem der Everglades gefährdet sehen. Die Anlage liegt im Herzen des Gebiets, der grössten subtropischen Wildnis der USA.

«Dies ist ein bahnbrechender Sieg für die Everglades und unzählige US-Amerikaner, die glauben, dass diese gefährdete Wildnis geschützt und nicht ausgebeutet werden sollte», hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kläger. Die Entscheidung sei gerade noch rechtzeitig gekommen, um gefährdete Arten wie den Florida-Puma oder den Waldstorch zu retten.

Alligatoren sollten vor Flucht abschrecken

In dem Gefängnis sollten nach früheren Angaben des Weissen Hauses Tausende Migranten vor ihrer Abschiebung untergebracht werden. US-Präsident Donald Trump hatte die neue Haftanstalt Ende Juni persönlich eröffnet. Innerhalb weniger Tage waren auf einem wenig genutzten Flugplatz Zelte für Tausende Häftlinge sowie mobile Unterkünfte für Mitarbeiter errichtet worden.

Die von der US-Regierung genutzte Bezeichnung «Alligator Alcatraz» spielt auf das berüchtigte Gefängnis Alcatraz vor San Francisco an. Die Unterbringung in einer Haftanstalt, die von Alligatoren umgeben sei, schrecke vor Flucht ab, hatte es von der Regierung geheissen. (sda/dpa)

