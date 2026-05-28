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Donald Trump droht dem Oman wegen Strasse von Hormus

Jetzt droht Donald Trump auch dem Oman

Oman will offenbar bei der Strasse von Hormus mitreden. Das hat US-Präsident Donald Trump aufgebracht.
28.05.2026, 07:1128.05.2026, 07:11
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Donald Trump hat dem Oman mit Konsequenzen gedroht, sollte sich das Sultanat nach einer Einigung über die Öffnung der Strasse von Hormus auf die Seite des Iran schlagen. Teheran hatte angekündigt, auch nach einem Friedensvertrag mit den USA und Israel die für die Weltwirtschaft bedeutende Meerenge kontrollieren zu wollen. Die Nachrichtenagentur «Bloomberg» berichtete, dass der Oman Gespräche mit dem Iran über eine Kontrolle der Meerenge führe. Dabei soll es um ein gemeinsames Gebührensystem für die Durchfahrt gegangen sein.

President Donald Trump speaks during a Cabinet meeting at the White House, Wednesday, May 27, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Donald Trump
Donald Trump hat dem Oman gedroht.Bild: keystone

Trump wurde bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus gefragt, ob er eine kurzfristige Vereinbarung akzeptieren würde, wonach der Iran und der auf der gegenüberliegenden Seite des Persischen Golfs gelegene Oman die strategisch wichtige Meerenge kontrollieren könnten. «Nein, die Meerenge wird für alle offen sein», sagte der US-Präsident. «Das sind internationale Gewässer, und der Oman wird sich verhalten wie alle anderen, oder wir müssen sie in die Luft jagen. Sie verstehen das, es wird ihnen gut ergehen.»

War es eine Verwechslung?

Das US-Aussenministerium veröffentlichte die Antwort auch als Video auf der Plattform X. Oman gilt eigentlich als Verbündeter der USA und hat im Hintergrund bei den indirekten Gesprächen mit Teheran geholfen. Ausserdem gibt es ein Abkommen, dass das US-Militär Flughäfen im Oman nutzen darf. Das Sultanat liegt am Eingang der Strasse von Hormus, dem Iran gegenüber.

Reporter rätselten, ob Trump wirklich den Oman gemeint hat. In der gleichen Pressekonferenz verwechselte er offenbar auch den Iran mit Venezuela. So sagte er, Venezuela habe «keine Marine mehr, keine Luftwaffe mehr» – eine Formulierung, die Trump wiederholt für den Iran verwendet hatte.

Nur wenige Schiffe konnten seit Kriegsbeginn passieren

Trump hatte am Wochenende angekündigt, dass er sehr weit mit den Verhandlungen mit dem Iran sei und die Strasse von Hormus bald geöffnet werde. Dem hatte der Iran widersprochen und darauf hingewiesen, dass die Durchfahrt weiter kontrolliert werden soll. In den vergangenen Wochen durften einige wenige Schiffe passieren, offenbar wurden Gebühren erhoben. Es gibt Berichte, nach denen Teile der Strasse vom Iran vermint worden sind. Einige Länder, darunter auch Deutschland, haben ihre Hilfe bei der Minenräumung angeboten – aber erst, wenn der Krieg beendet ist.

OMAN - APRIL 08: A view of the vessels heading towards the Strait of Hormuz following the two-week temporary ceasefire reached between the United States and Iran on the condition that the strait be re ...
Ein Blick auf die Strasse von Hormus vom Oman aus.Bild: Anadolu

Die Strasse von Hormus ist eine der wichtigsten Wasserstrassen der Welt. Sie verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und dem Indischen Ozean. Täglich werden dort riesige Mengen Erdöl und Flüssiggas transportiert – vor allem aus Ländern wie Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Experten zufolge passieren rund 20 Prozent des weltweit gehandelten Öls die Meerenge. Deshalb gilt die Strasse von Hormus als strategischer Schlüsselpunkt für die globale Energieversorgung.

Seit den amerikanischen und israelischen Angriffen auf den Iran ist der Schiffsverkehr weitgehend zum Erliegen gekommen, mit drastischen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. So sind die Öl- und Benzinpreise gestiegen, Kerosin wird knapp und damit auch Flugreisen teurer, Rohstoffe für die Düngemittelproduktion in den USA und Europa können nicht weitertransportiert werden.

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