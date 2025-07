Musk gründet eigene Partei: Wir haben die Logovorschläge



Mit der America Party will Elon Musk die US-Politik aufmischen, doch wie soll sie sich präsentieren?

Am 6. Juli hat Elon Musk seine eigene politische Partei gegründet. Somit hat Amerika endlich eine politische Kraft, die sich zur Abwechslung einmal für die Interessen der Reichen einsetzt, es wurde ja auch Zeit. Neben einer Ankündigung und Registrierung bei der Bundeswahlkommission ist aber bisher noch sehr wenig zu seiner Partei bekannt. Wir haben versucht, die Lücken zu füllen.

Der Name:

Offiziell registriert hat Elon seine Partei als «America Party». Das verwirrt, weil der Name klingt für Elon-Verhältnisse viel zu normal.

Erwartet hätten wir eher etwas mit komischen Sonderzeichen im Stil von AᴟÆRIʗА PÆR†Y.

Andernfalls ein doofes Akronym wie Democratic Overlord & Ultimate Childhood Hero Elon oder kurz DOUCHE.

Oder natürlich einfach irgendetwas mit einem X drin, wobei AmeXican Party für ihn nicht so gut funktioniert.

Das Parteilogo:

Mit den beiden amerikanischen Grossparteien verbindet man in erster Linie wohl den Elefanten für die GOP und den Esel für die Demokraten.

Da Musk ja sehr gerne bestehende Dinge nimmt und sie als seine Erfindung verkauft, wäre es wohl am einfachsten, wenn er einfach der GOP das Logo abkauft und nach seinem Gusto abändert. Vielleicht mit einem passenderem Rüsselwinkel:

Schwieriger wird es, wenn wir versuchen, der Partei ein ganz neues Tier zu geben. Ich habe lange überlegt, welches Tier dasselbe Unbehagen auslöst wie der Anblick von Musks Antlitz. Spontan kommt mir nur der Blobfisch in den Sinn. Das würde dann so aussehen:

Fun Fact: Der Blobfisch sieht eigentlich gar nicht so hässlich aus. Er wirkt nur so entstellt, weil er in der Tiefsee lebt, wo viel mehr Druck herrscht. Nur wenn er dann schnell an die Oberfläche geangelt wird, zerfällt sein Körper, als würde er täglich Unmengen an Ketamin konsumieren. Zudem verfolgt der Blobfisch auch eine ähnliche Reproduktionsstrategie wie Musk und zeugt sehr viele Nachkommen. Anders als Musk zieht er diese aber auch mit Fürsorge auf.

Nebst den Tieren haben die Parteien in den USA auch Text-Logos.

Die Logos der GOP und der Demokraten

Als Schatzmeister von Elons America Party fungiert aktuell der Chief Financial Officer von Tesla, Vaibhav Taneja. Es würde sich also vielleicht auch anbieten, das Tesla-Logo ins Design einzubinden. Vielleicht etwas in diesem Stil:

Das Spider-Diagramm:

Ein Parteilogo ist ja schön und gut, aber wie soll sich der Amerikaner ein Bild machen, wo auf dem politischen Spektrum diese Partei einzuordnen ist? Musk sagt, er wolle die 80 Prozent der Mitte abholen. Die 80 Prozent der Amerikaner, die nicht so politisch sind, aber rechtsradikale Tendenzen haben, sich über den Klimawandel sorgen, aber diesen zur Not auch mal leugnen, einfache Arbeiter sind und ein 150'000-Dollar-teures E-Auto fahren und statt einem dementen Narzissten lieber einen drogenabhängigen Narzissten an der Macht hätten.

Oder auf dem Spider-Diagramm dargestellt:

Das mag auf den ersten Blick etwas chaotisch wirken, aber es ist natürlich klar, dass sich das stabile Genie von Elon Musk nicht auf solch restriktiven Achsen darstellen lässt. Genauso wenig wie wir 4-Dimensional-Strukturen auf Papier visualisieren können. Mit etwas besser gewählten Metriken ergibt sich aber trotzdem ein etwas klareres Bild (es ist nicht nochmal ein Hakenkreuz):

Zum Vergleich hier auch noch das Spider-Diagramm von Donald Trump:

Der Slogan:

Als nicht gebürtiger Amerikaner kann Elon zwar nicht Präsident werden, aber das ist ja nur ein Gesetz, und die sind aktuell ohnehin nicht mehr so hoch im Kurs. Sollte Elons Partei also tatsächlich einmal Fahrt aufnehmen, braucht er dann natürlich auch noch einen Wahlkampfslogan. Wie wärs mit:

Wie stellst du dir Musks Partei vor und welcher Slogan würde passen? – Schreib es uns in die Kommentare.



