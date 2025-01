Doug Emhoff unterstützte Kamala Harris in seiner Rolle als «Second Gentleman» – er war der Erste in der US-Geschichte. Bild: keystone

Ehemann von Kamala Harris arbeitet wieder als Anwalt

Nach vier Jahren als «Second Gentleman» kehrt Doug Emhoff in sein ursprüngliches Berufsfeld zurück.

Der 60 Jahre alte Ehemann der ehemaligen US-Vizepräsidentin Kamala Harris werde künftig für die Grosskanzlei Willkie Farr & Gallagher LLP sowohl in Los Angeles als auch in New York tätig sein, wie diese mitteilte.

Emhoff war der erste «Second Gentleman» in der Geschichte der USA. Wegen des Berufes seiner Ehefrau setzte der Jurist seine Karriere als Anwalt vorübergehend aus.

Während der Amtszeit von Harris (2021-2025) übernahm er Aufgaben, die traditionell den Ehefrauen in der Rolle der «Second Lady» zugewiesen wurden – wie die Unterstützung sozialer Projekte und die Förderung wohltätiger Initiativen. (sda/dpa)