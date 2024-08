«Meistgehasster» Rapper und mutmasslicher Gang-Boss in Philadelphia erschossen

Rapper Ybcdul ist tot. Der 25-Jährige wurde letzten Freitagmorgen um 3.30 in Philadelphia mit mehreren Schüssen in die Brust und in die rechte Hand ermordet. Nach der Tat wurde Ybcdul sofort ins örtliche Albert Einstein Medical Center gebracht. Dort konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Der Tatort, das Quartier Olney, gilt als verhältnismässig ruhiges Mittelstands-Viertel.

Ybcdul, der meistgehasste Rapper Philadelphias, wurde am Freitag erschossen. bild: screenshot youtube

Laut «Philadelphia Inquirer» handelte es sich bei Ybcdul, bürgerlich Abdul Vicks, um den mutmasslichen Leader der berüchtigten Strassen-Gang Ybc (Young Bag Chasers). Ybc liefert sich in der Stadt der brüderlichen Liebe seit einigen Jahren eine mörderische Fehde mit anderen Gangs. Immer wieder gehörten auch unbeteiligte Menschen und Schulkinder zu den Opfern.

2022 wurde Ybc-Rapper Jae100 bei einem Videodreh erschossen, Anfang August dieses Jahres verurteilte ein Gericht Ybc-Mitglied Arshad Curry wegen der Ermordung von drei Teenagern und anderen Delikten zu 42,5 und 85 Jahren Zuchthaus. Im Gefängnis trifft er auf alte Bekannte. Laut Szenekennern sind mindestens 19 Mitglieder der Gang seit 2019 entweder umgebracht worden oder sitzen wegen schwerer Delikte hinter Gittern.

Ybcdul schändet das mutmassliche Grab eines Feindes. Die Aktion ging viral, obwohl es sich dabei offensichtlich um eine gestellte Szene handelte. bild: screenshot youtube

Ybcdul, der auch unter dem Pseudonym «Mr. Disrespect» auftrat, galt als Philadelphias «meistgehasster Rapper». Er scheute nicht davor zurück, für seine Gang auch sehr junge Menschen zu rekrutieren. In der sowieso schon grossmäuligen und rohen Rap-Szene gelang es ihm, immer neue Tabus zu brechen. Beispielsweise, indem er in seinen Songs mit der Ermordung anderer Gangmitglieder prahlte.

Im Februar 2024 filmte er sich dabei, wie er mit einer Schaufel auf einem Friedhof das mutmassliche Grab eines von ihm ermordeten Mitglieds einer befeindeten Gang schändete. Dabei machte er sich darüber lustig, dass dieser nicht einmal über einen Grabstein verfüge. Obwohl es sich dabei offensichtlich um eine gestellte Szene handelte, ging die Aktion viral.

Von Ybcduls Killer fehlt bisher jede Spur. Wie bei solchen Verbrechen üblich, weigern sich Augenzeugen, Täterbeschreibungen abzugeben.

Karte von Philadelphia mit den 2335 Schusswaffen-Opfern im Jahr 2021. Gelb: verletzte Personen, rot: die 562 Todesopfer. bild: city controller of philadelphia

Philadelphia versinkt seit einigen Jahren in der Gang-Gewalt. Trauriger Höhepunkt war das Jahr 2021, als in der 1,7-Millionen-Stadt 562 Menschen mit Schusswaffen getötet wurden. Seither geht die Zahl erfreulicherweise zurück. 2022 waren es 514, 2023 noch 410. Aber noch immer stirbt in der sechstgrössten Stadt der USA jeden Tag mindestens eine Person an Schusswaffengewalt.

(tog)