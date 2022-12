Elon Musk hat Gastauftritt bei einer Comedy-Show – und wird dabei gnadenlos ausgebuht

Am Sonntagabend kündigte US-Comedian Dave Chappelle bei seiner Show in San Francisco einen ganz besonderen Gast an. «Meine Damen und Herren, machen Sie Stimmung für den reichsten Mann der Welt!», rief Chappelle.

Gemeint war damit Elon Musk. Der Tesla-Gründer und Twitter-Besitzer betrat kurz darauf die Bühne. Doch eine herzliche Begrüssung gab es von Seiten des Publikums nicht: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher buhten den Milliardär gnadenlos aus.

Die ganze Szene im Video: Video: youtube

Auch Chappelle zeigte sich überrascht vom kritischen Empfang des Publikums. «Ich sehe, es gibt sowohl Jubel als auch Buhrufe», stellte der Comedian fest, als das Publikum etwas zu verstummen schien. «Hey Dave», sagte Musk kurz darauf, was eine erneute Welle an Buhs auslöste. Dabei war dem Milliardär anzusehen, wie kurios er diese Situation fand. «Das hast du wohl nicht erwartet», sagte er zu Chappelle und streckte die Arme ratlos zur Seite aus.

Comedian Dave Chappelle bei einem Auftritt in Washington. Bild: keystone

Der Comedian versuchte in der Folge, die kuriose Begrüssung mit Humor zu überspielen. «Da sind wohl Leute im Publikum, die du gefeuert hast», sagte er in Anspielung auf Musks Twitter-Übernahme. «Und all diese Leute, die buhen, haben schreckliche Sitzplätze.»

Chappelle erntete für seine Witze zwar einige Lacher, so richtig entspannt war die Atmosphäre aber auch in der Folge nicht. «Dave hat ihm so viele Chancen gegeben, zu sprechen, aber er packte nur seine Hände in die Hosentaschen», schrieb Unternehmer James Yu, welcher bei der Show anwesend war, auf Twitter. Er sei kein Fan von Musk, aber er habe sich richtig schlecht für ihn gefühlt: «Ich wollte ihn einfach schütteln und sagen: ‹Um Gottes willen, sag irgendwas und tu so, als sei es ein Tweet!›»

Gemäss einem Bericht von Gizmodo waren Smartphones bei der Show eigentlich verboten, allerdings hatten sich offenbar nicht alle im Publikum an diese Regel gehalten. So zirkulierten ausgerechnet auf Musks Plattform Twitter Aufnahmen des Events – einige wurden mittlerweile bereits wieder gelöscht.

Elon Musk stand in den letzten Wochen immer wieder in der Kritik, nicht zuletzt wegen seiner Übernahme von Twitter. Am Sonntag sorgte er mit einem Tweet für weitere Kontroversen. Der gebürtige Südafrikaner schrieb «Meine Pronomen sind Prosecute/Fauci», womit er sich einerseits über Transsexuelle lustig machte und andererseits eine Klage gegen Anthony Fauci forderte, der für die Pandemie-Bekämpfung in den USA zuständig war. (dab)