Kristi Noems Handtasche wurde in einem Restaurant geklaut. Bild: keystone

Kristi Noems Handtasche in Burger-Restaurant geklaut: Verdächtiger festgenommen

Nach dem Diebstahl der Handtasche von US-Heimatschutzministerin Kristi Noem in einem Burger-Restaurant haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen.

Man gehe davon aus, dass der Vorfall nicht mit Noems Position als Ministerin im Zusammenhang stehe, teilte der für den Schutz hochrangiger Politikerinnen und Politiker zuständige Secret Service mit. Der Verdächtige sei ein Wiederholungstäter, ihm werde unter anderem Kreditkartenbetrug vorgeworfen. Der Mann sei ohne weitere Zwischenfälle in der US-Hauptstadt festgenommen worden. Weitere Details nannte der Secret Service nicht.

Noems Handtasche war vor rund einer Woche bei dem Restaurantbesuch in Washington gestohlen worden. Darin waren 3000 US-Dollar Bargeld (rund 2490 Franken), Ausweisdokumente, die Zugangskarte für das Ministerium sowie Wohnungsschlüssel. Die 53-jährige Noem war am Ostersonntag in einem populären Burger-Restaurant in Washington zu einem Abendessen mit ihrer Familie. Auch ihr Sicherheitspersonal war dabei. Die grosse Menge Bargeld in ihrer Tasche erklärte ihr Ministerium mit dem Familienbesuch.

«Diese Person ist ein Berufsverbrecher, der sich seit Jahren illegal in unserem Land aufhält», schrieb Noem auf der Plattform X über den Verdächtigen. US-Präsident Donald Trump und sie arbeiteten daran, «Amerika sicher zu machen und diese kriminellen Ausländer von unseren Strassen zu bekommen», so die Ministerin weiter. Noem spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des harten Kurses gegen Migranten von Trump. (sda/dpa)