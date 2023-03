New York: Das legendäre Stadtlogo wurde geändert

Aus «I❤️NY» wurde «We❤️NYC» – das neue New-York-Logo sorgt für Aufregung

Seit den 1970er-Jahren wirbt New York mit seinem legendären Logo. Nun wurde das Logo modernisiert. Das finden nicht alle gut.

Mehr «International»

Das alte Logo ist Geschichte. bild: screenshot Twitter

New York verändert sein legendäres Markenzeichen. Aus« I ❤️ NY» wurde am Montag «We ❤️ NYC». Das Logo kommt nun in der Wir-Form, mit Helvetica-Schrift und Emoji daher.

Das neue Logo. bild: new york state departement

Die Freude der New Yorker hält sich in Grenzen. In den sozialen Medien wird das Logo verspottet. Es wurde als «hässlich» und «seelenlos» beschrieben. Viele vermissen vor allem den alten Schriftzug. Denn das neue Motiv habe nicht die ästhetische Schlichtheit und Eleganz des alten Designs, sondern sei verwirrend.

Ein Twitter User schreibt: «Dieses neue Logo sieht aus wie eine Werbung für herzgesunde Frühstücksflocken in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft»

Oder auch:

Das Originale «I ❤️ NY»-Logo wurde von dem Designer Milton Glaser entworfen, der es während einer Taxifahrt mit einem Buntstift auf der Rückseite eines Briefumschlages entwarf. Glaser starb im Jahr 2020. Für das neue Logo war darum Grahan Clifford, Designer und Art Director, zuständig. Er sagte, es sei seine Idee gewesen, dem neuen Logo «eine moderne Note zu verleihen.»

Noch mehr neue Logos: Das steckt hinter dem neuen Nokia-Logo

(oee)