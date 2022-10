Die USA haben seit langem mit einem enormen Ausmass an Waffengewalt zu kämpfen. Laut den jüngsten Daten der Gesundheitsbehörde CDC wurden im Jahr 2020 in den USA rund 20 000 Menschen erschossen - mehr als 50 pro Tag. (sda/dpa)

Die Hintergründe der Tat am Donnerstagabend Ortszeit im Bundesstaat North Carolina blieben zunächst unklar. Zwei Verletzte wurden Baldwin zufolge ins Krankenhaus gebracht, darunter ein Polizist einer Hundestaffel, der nur leicht verletzt worden sei. Der Zustand des anderen Opfers sei jedoch kritisch, sagte ein Polizeisprecher.

5 Menschen starben bei den Schüssen in Raleigh.

5 Menschen starben bei den Schüssen in Raleigh.

Bei Schüssen in der US-Stadt Raleigh sind fünf Menschen getötet worden. Unter den Opfern ist nach Angaben von Bürgermeisterin Mary-Ann Baldwin auch ein Polizeibeamter, der gerade nicht im Dienst war. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei bei Twitter mit. Es handele sich um einen jungen weissen Mann.

Fünf Menschen in North Carolina getötet – Verdächtiger festgenommen

