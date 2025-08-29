freundlich17°
Feuerwehrhelfer in den USA mitten im Einsatz festgenommen

epa12300258 D.C. Fire and EMS responds to the Smithsonian National Museum of American History on the National Mall in Washington, DC, USA, 14 August 2025. D.C. Fire and EMS responded to a battery fire ...
Die beiden Helfer hatten die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung des Waldbrandes in Washington unterstützt. (Symbolbild)Bild: keystone

Feuerwehrhelfer in den USA mitten im Einsatz festgenommen

29.08.2025, 11:0329.08.2025, 11:03
Im Rahmen einer Razzia der US-Behörden sind zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr mitten in der Brandbekämpfung im US-Bundesstaat Washington festgenommen worden. Die beiden Personen sollen sich illegal im Land befinden, wie es in einer Mitteilung der Behörden hiess.

Bei den beiden festgenommen Feuerwehrhelfern soll es sich um mexikanische Staatsbürger handeln, die bei der Bekämpfung des grössten Waldbrandes im Bundesstaat im Einsatz waren, berichtete der US-Sender NBC. Die Razzia habe die Löscharbeiten «nicht beeinträchtigt,» so die Behörden.

Er sei «zutiefst besorgt über die Situation» und bemühe sich um mehr Informationen zu den Geschehnissen, sagte Bob Ferguson, der Gouverneur des Bundesstaates Washington auf X.

US-Präsident Donald Trump hat Massenabschiebungen von Migranten angekündigt. Landesweit laufen Einsätze und Festnahmen. (sda/dpa)

