Werro gewinnt bei Weltklasse Zürich mit Landesrekord – Kambundji auf dem Podest

Die Schweizerin Audrey Werro gewinnt die Diamond League über 800 Meter und stellt mit 1:55,91 einen fantastischen neuen Landesrekord auf. Auf der Schlussgerade konnte sich die 21-Jährige gegen die Britin Hunter Bell behaupten.
Another spectacular finish in the women’s 800m. Werro holding off Hunter Bell in a great sprint. Look at all those records. Lots put into it. #ZurichDL #Weltklasse pic.twitter.com/fwmop0Un9x— Will Downing (@WillDowningComm) August 28, 2025
Ditaji Kambundji überzeugt beim Diamond-League-Final in Zürich mit Platz 2 und der Egalisierung ihres Schweizer Rekords in 12,40 Sekunden über 100 m Hürden.
Das Resultat kam bei Gegenwind zustande, gibt aber Rückenwind mit Blick auf die WM in Tokio. Im Feld von Zürich fehlte einzig die Saisonschnellste Masai Russell aus den USA.
12,40 Sekunden hatte Ditaji Kambundji bereits im Juni 2024 an der EM in Rom gelaufen. Danach erlitt sie eine Verletzung und konnte an den Olympischen Spielen in Paris nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte antreten.
Im Jahr 2025 überzeugt die 23-jährige Bernerin aber wieder mit konstanten Leistungen. In der Halle wurde sie Europameisterin und WM-Zweite, im Freien kommt sie nun ihrer Top-Form immer näher. Bereits vor Wochenfrist an der Athletissima in Lausanne hatte sie mit Platz 3 in einem WM-Final-würdigen Rennen überzeugt. (abu/sda)
Cordell Tinch setzt aus internationaler Sicht ein erstes Glanzlicht bei Weltklasse Zürich. In 12,92 Sekunden gelingt dem Amerikaner eine Top-Zeit.
Tinch distanzierte die Konkurrenz, unter ihnen den viertklassierten Jason Joseph, um zwei Zehntel und mehr. Bereits im Regen von Lausanne, der in Zürich entgegen der Prognosen fehlte, hatte er die 13-Sekunden-Marke unterboten.
Der 25-Jährige Tinch ist ein vielseitiger Sportler, der sich auch im Football oder in der Leichtathletik im Hoch- und Weitsprung versucht hat. Eine Medaille an einem Grossanlass fehlt ihm aber noch. In Tokio soll es nun Gold sein – alles andere wäre eine Enttäuschung.
Tinch hatte zu Saisonbeginn mit Blick auf die US-Trials bereits 12,87 Sekunden erreicht. Mit dem erneuten Formaufbau wird in Japan womöglich der Weltrekord (12,80) aus dem Jahr 2012 fallen.
Im 100-m-Lauf der Frauen liess die Olympiasiegerin Julien Alfred keine Zweifel über ihren Formstand offen, nachdem sie Mitte Saison hatte pausieren müssen. Die Frau von der Karibik-Insel St. Lucia siegte in 10,76 Sekunden überlegen.
Der 100-m-Sieg holte sich Christian Coleman. Für den Amerikaner ist dieser Erfolg aber nur ein Trostpreis. Denn er hat sich an den US-Trials nicht für Tokio qualifiziert und er erhält als Sieger der Diamond-League-Sieger auch keine Wildcard, was eigentlich die Regel wäre. Der Grund: Mit dem Titelverteidiger Noah Lyles figuriert bereits ein zusätzlicher Amerikaner im 100-m-Feld von Tokio. (abu/sda)