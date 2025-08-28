Audrey Werro legt im Vergleich zur Schweizer Meisterschaft noch einen drauf. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Werro gewinnt bei Weltklasse Zürich mit Landesrekord – Kambundji auf dem Podest

Werro gewinnt mit Landesrekord

Die Schweizerin Audrey Werro gewinnt die Diamond League über 800 Meter und stellt mit 1:55,91 einen fantastischen neuen Landesrekord auf. Auf der Schlussgerade konnte sich die 21-Jährige gegen die Britin Hunter Bell behaupten.

«Diese letzte Woche habe ich von diesem Final geträumt, es war ein grosses Ziel. Anfang Saison hätte ich nie daran gedacht. Ich bin sehr glücklich. Es war sehr schnell, vielleicht war es nicht die beste Taktik, aber ich fühlte mich sehr stark. Am Ende habe ich das Publikum gehört und mir gesagt, ich muss einfach weitermachen, das hat mir Energie gegeben.» Audrey Werro

Ditaji Kambundji egalisiert den Schweizer Rekord

Ditaji Kambundji überzeugt beim Diamond-League-Final in Zürich mit Platz 2 und der Egalisierung ihres Schweizer Rekords in 12,40 Sekunden über 100 m Hürden.

Ditaji Kambundji läuft in Zürich aufs Podest. Video: SRF

Das Resultat kam bei Gegenwind zustande, gibt aber Rückenwind mit Blick auf die WM in Tokio. Im Feld von Zürich fehlte einzig die Saisonschnellste Masai Russell aus den USA.

12,40 Sekunden hatte Ditaji Kambundji bereits im Juni 2024 an der EM in Rom gelaufen. Danach erlitt sie eine Verletzung und konnte an den Olympischen Spielen in Paris nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte antreten.

«Es war ein cooles Rennen, ich konnte mich von Beginn weg nur auf mich konzentrieren und voll durchziehen. Am Ende habe ich an der letzten Hürde angeschlagen und noch etwas verschenkt. Ich denke, ich habe vor der letzten Hürde schon ans Ziel gedacht. Wenn ich weniger ‹jufle›, geht es noch besser. Vor dem Schweizer Publikum einen zweiten Platz holen, das gibt Selbstvertrauen.» Ditaji Kambundji.

Im Jahr 2025 überzeugt die 23-jährige Bernerin aber wieder mit konstanten Leistungen. In der Halle wurde sie Europameisterin und WM-Zweite, im Freien kommt sie nun ihrer Top-Form immer näher. Bereits vor Wochenfrist an der Athletissima in Lausanne hatte sie mit Platz 3 in einem WM-Final-würdigen Rennen überzeugt. (abu/sda)

Tinch durchbricht die 13-Sekunden-Marke, Joseph verärgert

Cordell Tinch setzt aus internationaler Sicht ein erstes Glanzlicht bei Weltklasse Zürich. In 12,92 Sekunden gelingt dem Amerikaner eine Top-Zeit.

Tinch distanzierte die Konkurrenz, unter ihnen den viertklassierten Jason Joseph, um zwei Zehntel und mehr. Bereits im Regen von Lausanne, der in Zürich entgegen der Prognosen fehlte, hatte er die 13-Sekunden-Marke unterboten.

«Das ist sicherlich nicht, was ich zeigen wollte und auch nicht in den Beinen habe. Die Zeit war mir egal. Der Start war ok, dann kam ich zu nahe an die Hürden. Ich habe das Gefühl, ich habe fast zu viel Dampf und komme damit noch nicht klar. Aber ich habe noch drei Wochen bis zur WM, das ist viel Zeit.» Jason Joseph.

Der 25-Jährige Tinch ist ein vielseitiger Sportler, der sich auch im Football oder in der Leichtathletik im Hoch- und Weitsprung versucht hat. Eine Medaille an einem Grossanlass fehlt ihm aber noch. In Tokio soll es nun Gold sein – alles andere wäre eine Enttäuschung.

Tinch hatte zu Saisonbeginn mit Blick auf die US-Trials bereits 12,87 Sekunden erreicht. Mit dem erneuten Formaufbau wird in Japan womöglich der Weltrekord (12,80) aus dem Jahr 2012 fallen.

Alfred lässt keine Zweifel, Coleman holt nutzlosen Sieg

Im 100-m-Lauf der Frauen liess die Olympiasiegerin Julien Alfred keine Zweifel über ihren Formstand offen, nachdem sie Mitte Saison hatte pausieren müssen. Die Frau von der Karibik-Insel St. Lucia siegte in 10,76 Sekunden überlegen.

Der 100-m-Sieg holte sich Christian Coleman. Für den Amerikaner ist dieser Erfolg aber nur ein Trostpreis. Denn er hat sich an den US-Trials nicht für Tokio qualifiziert und er erhält als Sieger der Diamond-League-Sieger auch keine Wildcard, was eigentlich die Regel wäre. Der Grund: Mit dem Titelverteidiger Noah Lyles figuriert bereits ein zusätzlicher Amerikaner im 100-m-Feld von Tokio. (abu/sda)