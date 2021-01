International

Trump darf am Inauguration Day nicht in Schottland golfen gehen



Schottische Ministerin macht einen Strich durch Trumps Pläne am Inauguration Day

Am 20. Januar wird Biden sein Amt als neuer US-Präsident antreten. Wo wird sich Trump währenddessen aufhalten? An der Zeremonie oder vielleicht doch eher an seinem Lieblingsort – dem Golfplatz? Indizien deuten daraufhin, dass er seine Wut an unschuldigen Golfbällen auslassen könnte.

Bild: keystone

Dies berichtet zumindest das amerikanische News-Protal «Independent». Scheinbar plane Trump einen Besuch zu seinem Turnberry Golf Resort, um sich von Bidens Amtsantritt abzulenken. Der Haken? Das Resort liegt in Schottland und die erste Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, wird Trump diesen Besuch nicht erlauben.

Sturgeon betont, dass es illegal sei, ohne einen berechtigen Grund ein- oder auszureisen. «Hierher zu kommen, um Golf zu spielen, ist nicht etwas, das ich als lebensnotwendig erachten würde», wird sie von «Independent» zitiert.

Bild: keystone

Bisher habe sich das Weisse Haus nicht zu Trumps Plänen am Tag des Amtsantritts geäussert, berichtet «Independent» weiter, weswegen darüber spekuliert wird, ob er überhaupt an der Zeremonie vom 20. Januar teilnehmen werde. Zudem sei der schottische Flughafen Prestwick darüber informiert worden, dass am 19. Januar eine Boeing 757 des US-Militärs landen wird – ein Flugzeug welches häufig von Trump benutzt wird.

Allerdings kann nur darüber spekuliert werden, ob Trump tatsächlich an Bord dieser Maschine sein wird. Mit einer Einreise würde er gegen die schottischen Corona-Massnahmen verstossen.

Sturgeon erwartet deshalb nur eine Reise von Trump – und diese führt definitiv nicht nach Schottland:

«Ich hoffe und erwarte – wie alle das erwarten, nicht unbedingt alle hoffen es – dass sein Reiseplan darin besteht, sofort das Weisse Haus zu verlassen.»

In diesem Sinne: Gute Reise!

