International

USA

Trump leidet unter der Presse? Schau mal, was sich Barack Obama anhören musste



Bild: AP

10 Skandale von Barack Obama, die wir ganz vergessen haben

Du denkst, Donald Trump weiss sich nicht zu benehmen? Na, dann schau dir mal an, was sein Vorgänger alles so getrieben hat! Nachfolgend eine Liste von zehn Skandalen und den Reaktionen der US-Medien, die Barack Obamas Präsidentschaft in den Grundfesten erschütterten.

Als Obama einen Velohelm trug

«Obama trägt einen Velohelm, während Putin oben ohne auf einem Pferd sitzt.»

«Das ist erniedrigend. Unnötig. Ihr verdient etwas besseres. Wir als Land verdienen etwas besseres. Und wir können es besser.»

Als Obama mit seiner Ehefrau ausging – und deswegen nach New York flog

«Sie hätten ein weniger extravagantes Date haben sollen»

«Was sendet das nur für eine Nachricht an die beiden Töchter?»

Als Obama einen beigen Anzug trug

«Es ist umöglich, dass irgendjemand unter uns verzeihen kann, was der Präsident gestern gemacht hat.»

«Wegen der schlechten Umfragewerte, sind sie bereit, alles zu machen.»

Als sich Obama vor den Saudis verneigte

«Unter seinem Kopf. Unter seiner Schulter!»

«Die Message ist: Der Islam ist jedem König, jedem Präsidenten der Welt überlegen.»

Als Obama ein Mitglied der Marines bat, den Schirm zu halten

«Viele Leute beschweren sich. Marines seien zu trainiert, um einen Schirm zu halten.»

«Umbrella-Gate!»

Als Obama einen Selfie-Stick benutzte

«Der Mann, dem wir den Knopf für die Atombomben anvertrauen, benimmt sich wie ein 12-Jähriger.»

«Ein neuer Tiefpunkt für unseren jugendlichen Präsidenten.»

Als Obama ohne Jacket im Oval Office sass

«Ich bin enttäuscht, das zu sehen. Kurze Ärmel. Laissez-Faire. Da entsteht ein Garderoben-Feeling.»

«Der Präsident ist erneut unter Feuer. Dieses Mal wegen seiner Kleider.»

Als Obama keinen USA-Pin trug

«Wir haben ihn danach gefragt, er hatte keine guten Antworten darauf.»

«Er zollt der amerikanischen Flagge keinen Respekt.»

Als Obama mit einem Caffe Latte salutierte

«Das andere Problem mit dem Bild ist: Er hat eine freie Hand. Doch er hält damit die Krawatte!»

«Alle sprechen darüber. Der Präsident hat mit einem Latte in der Hand einen Marine salutiert.»

Als Obama einen Cheesburger mit Senf bestellte

«Wer isst einen Cheesburger mit Dijon-Senf? Was soll das?»

«Was für ein Mann bestellt einen Cheeseburger ohne Ketchup?»

(cma)

Abonniere unseren Newsletter