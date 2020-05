«Söldner» in Booten: Venezuela meldet erneut Festnahmen – Kritiker sind skeptisch

Der erste grosse Versicherungsbetrug der Schweiz – anno 1852 auf dem Grimselpass

Peter Zybach, Hotelier und Wirt auf der Grimsel, ist reich und über die Landesgrenzen hinaus berühmt. Da fasst er im Herbst 1852 einen verhängnisvollen Beschluss, der ihm die Verurteilung zum Tode beschert.

In der ersten Hälfte der 1880er Jahre steht der Fremdenverkehr in seinen ersten Anfängen. Die Gasthöfe sind einfache Unterkünfte ohne jeden Luxus. Der gute Ruf, den sich unsere Hotellerie sehr schnell erwerben wird, geht auf die persönliche Initiative der einzelnen Gastwirte zurück. Sie nehmen in ihren Häusern an den grossen Transitwegen die ausländischen Touristen auf. Diese Männer und ihre Frauen sind Pioniere. Ohne eigentliche Schulung in dem Beruf, ohne Unterstützung durch die …