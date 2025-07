Trotz Trump-Anruf: Thailand und Kambodscha bekriegen sich weiter

Massentourismus stresst Europa: «Instagram ist ein Brandbeschleuniger»

Der Massentourismus bringt viele Reiseziele an ihre Belastungsgrenze – sozial wie ökologisch. Besonders dramatisch ist die Situation in drei europäischen Ländern.

Rund um den Globus ächzen beliebte Urlaubsregionen unter den Folgen des Tourismus . In Südtirol fordern Gemeinden eine Deckelung der Bettenzahl, auf den Kanarischen Inseln demonstrieren Einheimische gegen steigende Mieten, die durch den zunehmenden Anteil an Ferienwohnungen verursacht werden. In Athen muss die Akropolis regelmässig wegen Überfüllung schliessen. Der Massentourismus ist längst kein Randphänomen mehr. Er bringt soziale, ökologische und ökonomische Systeme an ihre Grenzen.