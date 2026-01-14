Venezuelas Regierung entlässt 16 Journalisten aus Gefängnis

Die venezolanische Regierung hat 16 Journalisten und Medienschaffende aus der Haft entlassen. Acht weitere Reporter seien weiterhin im Gefängnis, teilte die Journalistengewerkschaft SNTP mit. Die autoritäre Regierung des südamerikanischen Landes geht hart gegen kritische Journalisten vor und hat insbesondere während der Proteste gegen die von Betrugsvorwürfen überschattete Wiederwahl von Präsident Nicolás Maduro vor eineinhalb Jahren zahlreiche Medienschaffende festgenommen.

Nach der Ergreifung von Maduro durch US-Spezialkräfte am 3. Januar hat die neue Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez nun eine ganze Reihe politischer Gefangener auf freien Fuss gesetzt. Zur genauen Zahl der entlassenen Häftlinge gibt es allerdings unterschiedliche Angaben: Während die Gefängnisverwaltung mitteilte, es seien 116 Gefangene freigelassen worden, bestätigte die Nichtregierungsorganisation Foro Penal lediglich gut 60 Entlassungen. Demnach sind noch immer über 700 politische Häftlinge hinter Gittern. (hkl/sda/dpa)