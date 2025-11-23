Ware für 184'000 Euro aus Dior-Shop gestohlen: Bande in Italien festgesetzt

Bilder von Überwachungskameras halfen bei der Überführung der Täter. Bild: sc/firenzetoday

In Rom und Florenz ist einer Bande, die auf Diebstähle in Luxusgeschäften spezialisiert war, das Handwerk gelegt worden. Die Täter hatten in den vergangenen Monaten unter anderem Boutiquen von Valentino, Dior und Louis Vuitton in italienischen Städten ins Visier genommen.

Bei einer Aktion von Carabinieri und Polizei wurden drei Männer festgenommen: ein 26-jähriger Römer, ein 28-jähriger Moldawier und ein 37-jähriger Uruguayer. Sie stehen im Verdacht des schweren Diebstahls, wie die Justizbehörden mitteilten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Bande mindestens drei Coups begangen hat: Am 8. August wurden in Rom 30 Handtaschen aus einem Valentino-Geschäft gestohlen. Am 31. August entwendeten die Täter in Florenz Handtaschen, Schals, Brillen und Schuhe im Wert von rund 184'000 Euro aus einem Dior-Geschäft.

Der dritte Diebstahl datiert auf den 17. November: In der Luxusmeile Via Condotti in Rom drangen die Täter in ein Louis-Vuitton-Geschäft ein, stahlen 140 Luxusartikel im Wert von etwa 300'000 Euro und flüchteten.

Die Ermittler stellten bei der Auswertung der Überwachungskameras Parallelen in der Vorgehensweise fest und identifizierten die Gruppe. Zudem konnten sie zwei Stützpunkte der Bande in Rom ausfindig machen. Bei Durchsuchungen wurde ein Teil der gestohlenen Ware sichergestellt. (sda/apa)