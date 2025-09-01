trüb und nass16°
Verbrechen

Zwei Männer in Paris nach Millionen-Schmuckraub festgenommen

Zwei Männer sind in Paris mit Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro festgenommen worden.
01.09.2025, 05:4501.09.2025, 05:45
Die beiden Verdächtigen, von denen einer minderjährig ist, wurden am Bahnhof Gare de Lyon in Gewahrsam genommen, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Empty platforms are pictured at the Gare de Lyon train station, Friday, Dec. 6, 2019 in Paris. Frustrated travelers are meeting transportation chaos around France for a second day, as unions dig in fo ...
Die mutmasslichen Täter wurden am Pariser Gare de Lyon verhaftet.Bild: AP

Laut einem Bericht der Zeitung «Le Parisien» fanden die Beamten den Schmuck, darunter eine Rolex-Uhr, eine Halskette im Wert von schätzungsweise fünf Millionen Euro und Ohrringe im Wert von zwei Millionen Euro, in einer Socke, die einer der beiden Männer in seine Unterhose gestopft hatte.

Dem Bericht zufolge waren die beiden polizeibekannten Verdächtigen der Polizei am Samstag bei einer Routinekontrolle an dem Pariser Bahnhof im Netz gegangen. In ihrem Koffer wurde demnach ein Trennschleifer entdeckt. (sda/afp)

