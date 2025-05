Bluttat in Warschauer Universität: Mann tötet Frau mit Axt

Ein 22-jähriger polnischer Staatsbürger hat am Mittwochabend an der Warschauer Universität eine Frau mit einer Axt getötet. Dies berichteten mehrere polnische Medien.

20 Tage früher als 2024: Heute ist Swiss Overshoot Day

Würde die Welt so leben wie wir in der Schweiz, wären heute alle wiederherstellbaren Ressourcen verbraucht.

Am Mittwoch, 7. Mai 2025, ist der diesjährige Swiss Overshoot Day. Das bedeutet: Wenn alle Menschen weltweit so leben und konsumieren würden wie wir in der Schweiz, wären alle Ressourcen, die die Erde in einem Jahr erneuern kann, bereits verbraucht. Laut der offiziellen Webseite vom Earth Overshoot Day bräuchte die Menschheit dann 2,87 Erden.