Geheimdienste sicher: Russland verstärkt Einsatz von Chemiewaffen in Ukraine

In einer Informationsveranstaltung für 35 Militärattachés in Kiew Ende Mai wurde laut einer Mitteilung des ukrainischen Generalstabs neben dem Einsatz von Tränengas erwähnt, dass die russische Armee bisher noch keine tödlichen chemischen Kampfstoffe eingesetzt habe. Zudem wurde demnach in der Unterweisung gesagt, dass die von Russland verwendeten Mittel zwar formell keine Chemiewaffen seien, der Einsatz im Krieg aber dennoch gegen die Genfer Konventionen verstosse.

Chlorpikrin könne in hoher Konzentration in geschlossenen Räumen tödlich sein, hiess es weiter. Die Verwendung stelle einen ernsten Verstoss gegen das Chemiewaffenübereinkommen dar , das den Einsatz dieses Lungenkampfstoffs unter allen Umständen untersage, betonten die Geheimdienste. Auch der Einsatz von Tränengas verstösst gegen das Übereinkommen.

Franzosen dürfen in Porrentruy JU nicht mehr in die Badi – schon wieder

Trump will 250. Geburtstag der USA mit UFC-Kampfsportevent feiern – im Weissen Haus

Die USA werden im kommenden Jahr 250 Jahre alt. Für das Jubiläum hat Präsident Donald Trump bereits Pläne.

US-Präsident Donald Trump erwägt, anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten eine Kampfsportveranstaltung am Weissen Haus in Washington auszurichten. Das erklärte der Republikaner in einer Rede vor Anhängern in Iowa am Donnerstag (Ortszeit). Seinen Vorstellungen nach könnten bis zu 20'000 Zuschauer einem Kampf der Mixed-Martial-Arts-Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC) beiwohnen. «Auf dem Gelände ist reichlich Platz», erklärte der US-Präsident.