Paris: Masseur soll Kundin im Luxushotel Ritz vergewaltigt haben

Im Pariser Luxushotel Ritz soll ein Masseur eine Kundin vergewaltigt haben. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen zu den Vorwürfen der Frau eingeleitet, erklärte die Staatsanwaltschaft am Montagabend und bestätigte damit einen Bericht des französischen Fernsehsenders BFMTV. Die 26-Jährige beschuldigt den Masseur dem Bericht zufolge, erst «lange» ihre Brüste massiert und sie dann wiederholt vergewaltigt zu haben.

In einem bekannten Hotel in Paris soll ein Angestellter einen Gast vergewaltigt haben. Die Leitung zog Konsequenzen.

