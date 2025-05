Spektakulärer Millionen-Raub in Italien – Polizei vermutet elf Landwirte als Täter

Einer der Geldtransporter wurde von den Ganoven aufgesprengt. Bild: polizia italiana

In Italien sind elf Männer festgenommen worden, die Ende März einen Raub mit millionenschwerer Beute auf zwei gepanzerte Geldtransporter verübt haben sollen.

Das bewaffnete «Kommando», wie die Carabinieri es nennen, bestand laut Ermittlern aus Viehzüchtern und Landwirten im Alter zwischen 33 und 54 Jahren. Viele von ihnen sollen aus der Provinz Nuoro stammen – einer abgelegenen Bergregion auf Sardinien, der zweitgrössten Insel Italiens.

Am 28. März hatten bewaffnete und vermummte Täter auf einer Schnellstrasse nahe San Vincenzo an der toskanischen Küste die Geldtransporter blockiert, einen davon gesprengt. Ihre Beute: drei Millionen Euro (etwa 2,8 Millionen Franken). Die Tat ist auf einem Video zu sehen, das die Carabinieri veröffentlichten. Laut Ermittlern sprachen die Täter mit sardischem Akzent.

Minutiöse Planung

Den Ermittlern zufolge sollen sich die nun beschuldigten Männer monatelang auf bewaffnete Raubüberfälle spezialisiert haben. Sie hätten Alibis fingiert und mehrere Fahrzeuge organisiert. Nach dem Überfall flohen sie mit zwei Autos, die bereits 2024 gestohlen worden waren, und einem weiteren Wagen, den sie mitsamt den Waffen des Sicherheitspersonals an sich nahmen. Alle drei Fahrzeuge wurden laut Polizei kurz darauf in abgelegenen Gebieten bei Pisa entdeckt.

Die Grossrazzia am Montag lief unter dem Codenamen «Drago» – Drache auf Deutsch. Über 300 Carabinieri waren auf Sardinien, in Pisa und Bologna im Einsatz. Ermittler hatten Telefone abgehört, Überwachungskameras ausgewertet und Bewegungen der Verdächtigen zwischen Sardinien und dem Festland nachverfolgt. Die Staatsanwaltschaft in Livorno leitete die Ermittlungen und beantragte die Haftbefehle. Den Männern wird schwerer Raub, illegaler Waffen- und Sprengstoffbesitz sowie Hehlerei vorgeworfen. (sda/dpa)