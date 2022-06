Video: watson/Aya Baalbaki

Gast wird vor dem Club weggeklatscht – rate mal von wem …

In einem Club in London legte sich ein Gast mit einem Türsteher an. Dumm nur, dass es nicht wusste, dass es sich hierbei um Ex-Schwergewichtsboxer Julius Francis handelt. Der 57-Jährige trat auch schon gegen Mike Tyson an – verlor jedoch.

Als der Gast sich nicht beruhigen wollte, verlor auch Francis die Kontrolle. Er knockte ihn komplett aus. Dieses Video geht nun viral:

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

