Das Paar wurde mit seinen drei Securitys am Zürcher Seebecken gesichtet.

Hoher Besuch im Zürichsee: Justin Bieber ist gerade auf Europa-Tournee. Mit seiner Frau Hailey hat er nach Italien einen Zwischenstopp in Zürich eingelegt. Zusammen haben sie anfangs Woche eine Glace gegessen und die Abendsonne am Zürcher Seeufer genossen.

Superstar Justin Bieber wurde in Zürich gesichtet – beim Glace essen

USA-Experte: «Nach der Hausdurchsuchung lohnt es sich für Trump umso mehr zu kandidieren»

Die Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten protestieren gegen die Justiz. Drohen in den Vereinigten Staaten nun Ausschreitungen auf der Strasse? Politikprofessor James Davis gibt Antworten.

Am Montagabend hatte die Bundespolizei FBI das Anwesen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump durchsucht. Es geht um Dokumente der Präsidentschaft, die er unbefugterweise aus dem Weissen Haus entfernt haben soll. Der 76-Jährige machte den Vorgang selbst publik: «Mein wunderschönes Zuhause, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wird derzeit von einer grossen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt», schrieb Trump in den sozialen Medien.