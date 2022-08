Sanna Marin ist nicht allein: So wild tanzen die Politiker

Nach dem geleakten Video von Sanna Marin erinnern wir uns an weitere Tanzvideos aus der Welt der Politik.

Die Tanz- und Partyvideos der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin machen zurzeit auf den sozialen Medien die Runde. Doch Marin ist bei Weitem nicht die einzige politische Persönlichkeit, die gerne mal das Tanzbein schwingt. Auch wenn nicht alle ein Tanztalent besitzen, sind die Videos doch amüsant.

Schauen auf eigenes Risiko: Video: watson/nico bernasconi

Um zu tanzen, muss der Takt stimmen. Wer hat das bessere Taktgefühl: Emmanuel Macron oder Angela Merkel? Bei Theresa May scheint noch etwas der Schwung zu fehlen. Vielleicht sollte sie mal eine Tanzstunde bei Barack Obama nehmen? Und auch Trump darf in der Galerie der tanzenden Politiker natürlich nicht fehlen. Doch was macht er da? Ist das etwa ein TikTok-Tanz?

Der Preis für den besten Hüftschwung geht an Wolodymyr Selenskyj. Vor seiner politischen Laufbahn gewann er 2006 in der Tanzshow «Dancing with the Stars» den Pokal. Gegen ihn können die anderen die Tanzschuhe einpacken. (lab)