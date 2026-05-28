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Donald Trump: Der US-Präsident zur Renovierung des Lincoln Memorial Pool

Video: watson/nina bürge

Donald Trump spricht über die Renovierung des «Lincoln Memorial Reflecting Pools»

28.05.2026, 18:2728.05.2026, 18:27

Während einer Sitzung sprach der US-Präsident fast acht Minuten lang über die Renovierung des «Lincoln Memorial reflecting Pools». Dieser wird zurzeit aufgebessert, dass er wieder so aussehen soll, wie Donald Trump möchte.

Schau dir im Video an, was Donald Trump zu Renovierung und dem neuen Aussehen des «Pools» sagt:

Video: watson/nina bürge

Trump sprach dabei auch an, dass der Pool oder See, wie er sagt, länger sei als das grösste Gebäude der Welt, wenn man es quer hinlegen würde. Dies stimmt so nicht. Der Pool vor dem Lincoln Memorial ist 2028 Fuss, also 618 Meter lang.

Das höchste Gebäude der Welt ist aktuell der Burj Khalifa in Dubai. Dieser misst 2717 Fuss (ca. 828 Meter) und ist somit höher beziehungsweise länger als besagter Pool vor dem Lincoln Memorial. (nib)

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