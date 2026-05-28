Video: watson/amber vetter

«War schon nervös bei dieser Legende»: So erlebte Xhaka den Western-Dreh mit Terrence Hill

Kurz vor der Fussball-WM veröffentlicht Denner den Kurzfilm «Socceritos. Dabei standen Granit Xhaka, Zeki Amdouni und Ana Maria Markovic neben der Western-Legende Terence Hill vor der Kamera.

Amber Vetter Folge mir Elena Maria Müller Folge mir

Mehr «Sport»

Im Kurzfilm ziehen die Gefährten Terence, Granit und Zeki von Stadt zu Stadt und begeistern die Menschen im Wilden Westen für das Fussballspiel – in einer in einer Kleinstadt treffen die jedoch «Socceritos» auf Widerstand, es kommt zu einer Wette.

Die Western-Legende Terence Hill ist im März 87 Jahre alt geworden.

Gedreht wurde der Film in Spanien vor klassischen Western-Kulissen unter der Regie von Reto Salimbeni. Kurz vor der Premiere durften wir Granit Xhaka und Ana Maria Makovic zu den Dreharbeiten befragen.

Video: watson/amber vetter

Mehr Videos:

Video: watson/Emanuella Kälin, Hanna Dedial

Video: watson/emanuella kälin