«War schon nervös bei dieser Legende»: So erlebte Xhaka den Western-Dreh mit Terrence Hill
Kurz vor der Fussball-WM veröffentlicht Denner den Kurzfilm «Socceritos. Dabei standen Granit Xhaka, Zeki Amdouni und Ana Maria Markovic neben der Western-Legende Terence Hill vor der Kamera.
Im Kurzfilm ziehen die Gefährten Terence, Granit und Zeki von Stadt zu Stadt und begeistern die Menschen im Wilden Westen für das Fussballspiel – in einer in einer Kleinstadt treffen die jedoch «Socceritos» auf Widerstand, es kommt zu einer Wette.
Gedreht wurde der Film in Spanien vor klassischen Western-Kulissen unter der Regie von Reto Salimbeni. Kurz vor der Premiere durften wir Granit Xhaka und Ana Maria Makovic zu den Dreharbeiten befragen.