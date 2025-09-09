Schwedens neue Gesundheitsministerin bricht bei erster Pressekonferenz zusammen

Video: watson/YouTube/@Expressen
Erster Auftritt, dramatischer Moment: Schwedens neue Gesundheitsministerin Elisabet Lann (48) ist bei ihrer ersten Pressekonferenz zusammengebrochen und kurzzeitig bewusstlos geworden.
Lann hatte gerade Fragen von Journalistinnen und Journalisten beantwortet, als sie plötzlich schwankte und zu Boden ging. Mitarbeiter eilten sofort zur Hilfe, die Pressekonferenz wurde abgebrochen.
Nach Angaben der Regierung erholte sich Lann rasch und ist wieder ansprechbar. Sie werde nun medizinisch untersucht. Über die Ursache des Vorfalls ist bislang nichts bekannt.
