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Neues Video zeigt Earthset, Aufgenommen bei der Artemis-2-Mission

Video: watson/Elena Maria Müller

So spektakulär sieht der «Weltuntergang» aus

21.04.2026, 13:5721.04.2026, 13:57

Neue Aufnahmen zeigen einen Blick auf die Welt, den es extrem selten gibt. Normalerweise sehen wir den Sonnenunter- oder -aufgang, nicht aber den der Erde. Kein Wunder also, fasziniert ein Clip, der den «Weltuntergang» zeigt. Das Video veröffentlichte der Kapitän der Artemis-II-Mission Reid Wiseman auf seinen Social-Media-Accounts. Zu sehen ist, wie die Erde hinter dem Mond untergeht.

1968 entstand das berühmte «Earthrise»-Bild – nun also das «Earthset»-Video.

«Nur eine Chance in diesem Leben», schreibt Wiseman in seinem Post. Da es schwierig war, etwas zu sehen, zückte der Astronaut sein iPhone, zoomte und filmte, wie die Erde langsam hinter dem Mond verschwand. (emm)

Video: watson/Elena Maria Müller

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