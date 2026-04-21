So spektakulär sieht der «Weltuntergang» aus
Neue Aufnahmen zeigen einen Blick auf die Welt, den es extrem selten gibt. Normalerweise sehen wir den Sonnenunter- oder -aufgang, nicht aber den der Erde. Kein Wunder also, fasziniert ein Clip, der den «Weltuntergang» zeigt. Das Video veröffentlichte der Kapitän der Artemis-II-Mission Reid Wiseman auf seinen Social-Media-Accounts. Zu sehen ist, wie die Erde hinter dem Mond untergeht.
1968 entstand das berühmte «Earthrise»-Bild – nun also das «Earthset»-Video.
NASA shared an image from the Artemis II crew capturing "Earthset" from the far side of the moon. It's a kind of recreation of the iconic "Earthrise" photo taken during the Apollo 8 mission in 1968. pic.twitter.com/b5wNAMbAkG— AccuWeather (@accuweather) April 7, 2026
«Nur eine Chance in diesem Leben», schreibt Wiseman in seinem Post. Da es schwierig war, etwas zu sehen, zückte der Astronaut sein iPhone, zoomte und filmte, wie die Erde langsam hinter dem Mond verschwand. (emm)