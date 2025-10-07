Video: extern/TikTok/vladmallco

Video zeigt: Rettungshubschrauber stürzt auf US-Highway

Mehr «International»

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Rettungshubschrauber in den USA auf eine Autobahn gestürzt. Alle drei Insassen – der Pilot, eine Krankenschwester und ein Sanitäter – wurden laut Medienberichten bei dem Unglück nahe der kalifornischen Hauptstadt Sacramento am Montagabend schwer verletzt. Fahrzeuge auf dem Highway kamen nicht zu Schaden.

Der Helikopter war den Berichten zufolge wenige Minuten vor dem Absturz von einer Universitätsklinik aus gestartet. Online veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie der Hubschrauber über eine Reihe Autos hinwegfliegt und dann nahe dem Mittelstreifen in einer Rauchwolke abstürzt.

Video: extern/TikTok/vladmallco

Nach Angaben der Feuerwehr halfen Augenzeugen den Rettungskräften, den verunglückten Hubschrauber anzuheben, um eine darunter festsitzende Person zu bergen. Die Unglücksursache war zunächst unklar. (sda/afp)