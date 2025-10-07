recht sonnig10°
DE | FR
burger
International
Videos

Rettungshubschrauber stürzt auf US-Highway in Sacramento

Video: extern/TikTok/vladmallco

Video zeigt: Rettungshubschrauber stürzt auf US-Highway

07.10.2025, 09:5007.10.2025, 09:50

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Rettungshubschrauber in den USA auf eine Autobahn gestürzt. Alle drei Insassen – der Pilot, eine Krankenschwester und ein Sanitäter – wurden laut Medienberichten bei dem Unglück nahe der kalifornischen Hauptstadt Sacramento am Montagabend schwer verletzt. Fahrzeuge auf dem Highway kamen nicht zu Schaden.

Der Helikopter war den Berichten zufolge wenige Minuten vor dem Absturz von einer Universitätsklinik aus gestartet. Online veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie der Hubschrauber über eine Reihe Autos hinwegfliegt und dann nahe dem Mittelstreifen in einer Rauchwolke abstürzt.

Video: extern/TikTok/vladmallco

Nach Angaben der Feuerwehr halfen Augenzeugen den Rettungskräften, den verunglückten Hubschrauber anzuheben, um eine darunter festsitzende Person zu bergen. Die Unglücksursache war zunächst unklar. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Helikopter, Jacht, Kuss
1 / 6
Helikopter, Jacht, Kuss
Fox/XPOSUREPHOTOS.COM
quelle: xposure usa / fox/xposurephotos.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zwei Jahre Gaza-Krieg: Die wichtigsten Momente im Video
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
3
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
4
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
3
Merkel gibt Polen und dem Baltikum eine Mitschuld am Ukraine-Krieg
4
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
5
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
Meistgeteilt
1
Janis Moser für 2 Spiele gesperrt +++ Rad-Team Israel-Premier Tech ändert Namen
2
Euroairport führt ab Oktober neues Ein- und Ausreisesystem ein
3
Spinnen und Wanzen krabbeln jetzt in die Wohnungen – das kannst du tun
4
Auch Moser muss unter die Dusche – NHL-Testspiel eskaliert mit 322 Strafminuten komplett
«Drehbuch jedes autoritären Mannes»: Hier kreuzen watson-Löpfe und Markus Somm die Klingen
Am Montagabend diskutierten watson-USA-Experte, Philipp Löpfe und der Verleger sowie Chefredaktor des «Nebelspalter», Markus Somm, im «TalkTäglich» über die Abschiedsfeier von Charlie Kirk.
Rund 70'000 Menschen nahmen in Arizona Abschied vom ermordeten rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk. Die Trauerfeier wirkte wie eine Mischung aus Gottesdienst und Wahlkampf – mit Feuerwerk, religiöser Symbolik und politischen Botschaften. Während Donald Trump scharf austeilte, sprach Kirks Witwe Erika über Vergebung. Im «TalkTäglich» analysierten Philipp Löpfe und Markus Somm die Inszenierung der Feier und diskutieren die enge Verflechtung von Religion und Politik.
Zur Story