Stundenlang im Stau stehen? Am Mount Everest aktuell ein Problem

Das «weather window» am Mount Everest ist wieder offen. Heisst, die Wetterbedingungen am höchsten Gipfel der Welt sind aktuell günstig, um den Aufstieg zu wagen. Das Zeitfenster für gutes Kletterwetter auf dem Everest ist kurz und fällt in der Regel in die Monate März bis Mai oder September und Oktober. Zu dieser Zeit verschiebt sich der Jetstream leicht und die Winde auf dem Berg nehmen deutlich ab. So gestaltet sich der Aufstieg «leichter.»

Weil aber so viele Menschen den Berg besteigen wollen, kommt es zu dieser Zeit auf den letzten Metern, der Todeszone des Mount Everest, öfters zu Stau.

Die hohe Zahl an Menschen, die den Gipfel erreichen wollen, liegt unter anderem daran, dass es viele Nachholerinnen und Nachholer gibt. Diese konnten während der Corona-Pandemie ihr Ziel nicht verfolgen und holten dies 2023 nach. In diesem Rekordjahr stellten die Behörden in Nepal 478 Genehmigungen für die Besteigung des Mount Everest aus.

